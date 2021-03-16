Компании МСБ могут дистанционно оформить овердрафт со скидкой

Процедура оформления овердрафта достаточно проста. Предприниматель подает заявку в ОНЛАЙН-офисе, в течение нескольких минут получает решение и самостоятельно выбирает дату подписания договора. Оформление не требует документов и залога. В качестве поручителей выступают собственники бизнеса. При подаче заявки ставка автоматически снижается на 0,5 п.п. Такая возможность доступна для компаний, работающих по расчетному счету в Банке «Левобережный» более 6 месяцев.

Получить овердрафт могут предприниматели из категории малого и среднего бизнеса. Лимит рассчитывается индивидуально и составляет не более 50% от средних чистых поступлений за последние полгода. Транши длятся 30, 60, 90 и 365 дней на выбор. Кредитный договор автоматически продлевается на неограниченный срок. Комиссия за открытие лимита/пролонгацию договора и за каждую выдачу овердрафта не взимается.

В ОНЛАЙН-офисе можно отслеживать установленный лимит овердрафта и выполнение условий, необходимых для его расчета. Если же вам понадобится изменить параметры действующего овердрафта, достаточно будет просто подписать доп. соглашение с Банком «Левобережный» (ПАО).

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