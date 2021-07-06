ВТБ отменяет комиссию за открытие экокарты

Обслуживание экокарты, более экологичной на этапе производства по сравнению с обычной пластиковой картой, останется бесплатным.

В рамках специального летнего предложения банк отменяет разовую комиссию за оформление экокарты: клиенты могут оформить или перевыпустить ее бесплатно и пользоваться всеми преимуществами Мультикарты ВТБ в экоформате. В частности, держателям экокарты доступны опции лояльности, кешбэк от партнеров до 20%, бесплатные переводы на другие карты в рамках Системы быстрых платежей и многие другие плюсы.