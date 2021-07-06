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Около 20 тысяч новосибирцев не отчитались о доходах от продажи или получения в дар имущества

  • 06/07/2021, 11:30
Автор:
Новости Новосибирска
УФНС готовится предъявить им к уплате сумму в 3,9 млрд рублей.

Общая сумма налога на доходы физических лиц за 2020 год, судя по представленным в налоговые органы декларациям формы 3-НДФЛ, составляет 1,2 млрд рублей. Срок уплаты этого налога истекает 15 июля, напоминает пресс-служба УФНС. Всего за 6 месяцев этого года в налоговые органы региона поступили 243 тысячи деклараций НДФЛ (в том числе для получения налогового вычета). Это на 57 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Однако 19,6 тысячи новосибирцев из 45 тысяч, получивших в 2020 году доходы от продажи или в результате дарения недвижимого имущества, не представили декларации.

— Предполагаемая сумма налога, которая может быть рассчитана указанным физическим лицам с учетом предоставленного имущественного налогового вычета 1 млн рублей по жилым объектам и 250 тысяч рублей по нежилым объектам недвижимости, составит 3,9 млрд (из них 2,4 млрд — от продажи имущества и 1,5 млрд — по дарению), — поясняют в пресс-службе УФНС.

Напомним, с этого года у налоговиков появилось право самостоятельно производить исчисление налога с доходов, полученных от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, — в том случае, если налогоплательщик не представил декларацию и не уплатил налог в установленный законом срок.

— Исчисление налога производится по результатам камеральной налоговой проверки, проведенной на основе имеющейся в налоговом органе информации. Камеральная проверка проводится в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога, то есть с 16 июля, — поясняет начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества, и по доходам, полученным в порядке дарения, существенно отличается.

Так, для доходов, полученных от продажи недвижимости, налоговая база определяется с учетом  имущественных налоговых вычетов в размере документально подтвержденных расходов либо не превышающем 1 млн рублей и (или) 250 тысяч рублей — в зависимости от категории проданного имущества. Налоговые органы определяют доход от продажи недвижимости исходя из фактической цены сделки по информации Росреестра. Если  информация о цене отсутствует или цена сделки окажется меньше кадастровой стоимости объекта недвижимости, умноженной на коэффициент 0,7, то доход определяется в сумме кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7.

Для доходов в виде недвижимого имущества, полученных в порядке дарения, налоговая база равна кадастровой стоимости объекта, содержащейся в ЕГРН на 1 января года, в котором зарегистрирован переход права собственности в результате дарения объекта недвижимости.

Впрочем, если вам из налоговой прилетит «письмо счастья» на приличную сумму, то исправить ситуацию еще можно. В ходе проверки вы должны представить документы, подтверждающие ваши расходы по приобретению проданного имущества и (или) документально подтвердить близкое родство дарителя и одаряемого. В такой ситуации  сумма налога будет скорректирована, но штраф заплатить придется.

— По итогам камеральной проверки налогоплательщику будет направлен акт с суммой доначисленного НДФЛ. Кроме того, за непредоставление декларации 3-НДФЛ (а также за неуплату налога) придется заплатить пени и штрафы, — предупреждает Ирина Демиденко.

Напомним, декларацию о доходах должны были предоставлять физлица, получившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее определенного срока, от сдачи имущества в аренду, а также лица, получившие выигрыши в сумме до 15 тысяч рублей, получившие в дар имущество и другое не от близких родственников, уточняют в налоговой.

Фото pixabay.com  — geralt

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика НДФЛ налоги


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