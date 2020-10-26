ВТБ Пенсионный фонд представил обновленное мобильное приложение

Официальное мобильное приложение ВТБ Пенсионный фонд теперь можно скачать для всех операционных систем: App Store, Google Play и AppGallery (для смартфонов HUAWEI). Последнее появилось на российском рынке НПФ впервые.

Мобильное приложение НПФ ВТБ позволяет заключить договор НПО с фондом, пополнить свой пенсионный счёт без комиссии с карты любого банка, подключить автоплатёж, принять участие в программе лояльности НПФ, сформировать выписку по счёту и заказать документы, необходимые для получения социального налогового вычета.

Приложение разработано для поддержки клиентов по программам обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, заинтересованных в формировании дополнительного пенсионного капитала, и позволяет управлять индивидуальным пенсионным счетом в любое время в режиме онлайн.

— По нашей оценке, клиенты российских пенсионных фондов все больше нацелены на проведение привычных операций не в офисах, а в смартфонах. Видя растущую потребность рынка, мы стремимся к максимальной цифровизации всех продуктов и услуг для наших клиентов. Запуск обновленного мобильного приложения – один из ключевых этапов нашей стратегии. Мы открываем его для пользователей даже раньше срока в связи с небывалым спросом на дистанционные услуги на розничном рынке в этом году, – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор АО ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) является одним из лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Доходность пенсионных накоплений под управлением фонда за пять лет составила 51,26%, превысив инфляцию за тот же период на 20,2%. Рейтинг фонда от агентства «Эксперт РА» стабильно держится на уровне ruAAА, что является максимальной оценкой кредитоспособности и финансовой устойчивости.

Фото: пресс-служба банка