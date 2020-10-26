В Новосибирске зафиксирован резкий всплеск количества звонков в аптеки

2ГИС зафиксировал рост количества поисков аптек на картах и построений маршрутов к ним, но значительнее всего за минувшую неделю выросло количество звонков в аптеки — суммарно на 70%, сообщили в пресс-службе компании. По телефону пользователи могут получить оперативную информацию о наличии лекарств в аптеках. Количество звонков в аптеки почти сравнялось с первой неделей апреля.

Среди 15 городов-миллионников наибольший прирост звонков в аптеки отмечен в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%), Самаре (на 80%) и Волгограде (на 78%). В Москве число звонков в аптеки из 2ГИС выросло на 15% за неделю.

В топ-10 самых популярных препаратов попали Арбидол (19,43%), Азитромицин (8,6%), Левофлоксацин (6,06%), Парацетамол (5,22%), Цефтриаксон (3,96%), Гриппферон (3,82%), Ингавирин (2,8%), Арпефлю (2,52%), Нобазит (2,38%) и Сумамед (2,27%).

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