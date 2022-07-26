ВТБ подключил авиакомпанию «Уральские авиалинии» к СБП

Теперь пассажиры смогут покупать билеты и оплачивать дополнительные услуги по QR-коду СБП на сайте или в мобильном приложении компании.

При покупке билетов на сайте авиакомпании, после выбора способа оплаты заказа по СБП, на экране будет выведен динамический QR-код. Его можно отсканировать смартфоном, после чего пассажир будет автоматически направлен в мобильное приложение своего расчетного банка, где останется просто подтвердить платеж.

Оплата услуг через собственное мобильное приложение ОАО АК «Уральские авиалинии» происходит немного иначе, но всего в два клика: пассажир выбирает вариант оплаты через СБП, после чего система мгновенно переводит его в приложение расчетного банка для подтверждения платежа.

«ВТБ ориентирован на развитие и внедрение новых транзакционных продуктов для клиентов крупного бизнеса, при этом банк всегда готов адаптировать любое решение под конкретные задачи, поставленные клиентами. В данном случае были настроены гибкие сценарии оплаты с помощью СБП: как на сайте, так и в мобильном приложении «Уральских авиалиний». Мы надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят все преимущества от включения СБП в линейку своих расчетных продуктов», — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ (ПАО). «Мы уверены, что подключение «Уральских авиалиний» к системе быстрых платежей позволит нашим клиентам быстро, удобно и безопасно приобретать билеты на рейсы авиакомпании. Для нас всегда в приоритете удобство и комфорт наших пассажиров, а также высокий уровень сервиса», — подчеркнул Кирилл Скуратов, коммерческий директор ОАО АК «Уральские авиалинии».

Банк ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного бизнеса с использованием динамического и статического QR-кодов. Использование данного сервиса даёт возможность компаниям значительно уменьшить свои транзакционные расходы за счет более низкой комиссии и сократить сроки зачисления выручки на свой расчетный счет.

«Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2021 года авиакомпания перевезла 9 200 198 пассажиров (96% к аналогичному периоду 2019), выполнила 63 380 рейсов (99% к аналогичному периоду 2019). География полетов насчитывает более 100 направлений.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – многократный лауреат престижных премий: «Крылья России», «Skyway Service Award», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards» и др. Подробнее на uralairlines.ru.