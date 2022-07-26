Самозанятым разрешили вести розничную торговлю в нестационарных торговых обьектах

Федеральным законом от 14.07.2022 N 352-ФЗ внесены изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», позволяющие самозанятым осуществлять свою деятельность в нестационарных торговых объектах (НТО), сообщается на сайте президента России.

Ранее было предложено порядка 60% НТО отвести малому и среднему бизнесу при утверждении схемы размещения нестационарных торговых точек. Эту норму решено распространить и на самозанятых.

Документ разработан в целях распространения на самозанятых тех же условий предоставления торговых мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов, что действуют для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли.

Норма будет действовать до 1 января 2029 года, пока идет эксперимент по установлению специального налогового режима.