ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Минтрудом России

Специалисты банка обеспечат экспертизу для подготовки предложений по упрощению механизмов получения мер социальной защиты для граждан, в том числе с использованием инфраструктуры кредитных организаций.

Также специалисты банка примут участие в проработке предложений по развитию государственных информационных систем для назначения мер социальной поддержки.

Еще одно направление совместной работы специалистов банка и министерства – подготовка предложений по внедрению платформенных решений в сфере труда и социальной защиты, в том числе для совершенствования работы портала “Работа в России”.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин:

«Социальная защита граждан – одна из важнейших задач государства. За последний год мы увидели, насколько значимы рабочие механизмы поддержки населения и возможность быстро их адаптировать и внедрять в цифровую среду. ВТБ (ПАО) как партнер государства уже реализует проекты биометрии и сервисов Госуслуг, обеспечивает быстрое начисление пособий, переводит выплату маткапитала в онлайн. Мы усиливаем компетенции в цифровых продуктах. Совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ ВТБ планирует развивать подобные решения».