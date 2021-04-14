В Новосибирске за квартал зарегистрировано 8 тыс договоров долевого участия

По данным ведомства, за первые три месяца текущего года Управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано почти 8 тысяч договоров участия в долевом строительстве, это на 71% больше аналогичного периода прошлого года (4624), из них 74% (5865) с привлечением кредитных средств и средств целевого займа.

С начала этого года около 7 тысяч участников долевого строительства оформили свои права собственности в отношении построенных объектов недвижимости, что аналогично периоду 2020 года.

В прошлом году после вступления в силу ряда поправок в российское законодательство – с целью снижения административных барьеров в строительной сфере стал возможен новый механизм взаимодействия ведомства с застройщиками.

— Подать документы на регистрацию недвижимости участника долевого строительства застройщики могут после передачи ему объекта долевого строительства и постановки объекта на кадастровый учет. Так, на основании заявлений, поданных застройщиками с января по март 2021 года, зарегистрировано право собственности участников долевого строительства в отношении 98 объектов недвижимости, — пояснили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

В период ограничительных мер в регионе заметно выросло число активных пользователей электронных сервисов. По статистическим данным ведомства, более 30% договоров участия в долевом строительстве регистрируется в электронном виде. Срок электронной регистрации такой сделки – 1 рабочий день.