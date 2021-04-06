ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовых

Свыше 98% заемщиков банка выполнили условия госпрограммы, сохранив более 1 млн рабочих мест.

Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 была запущена 1 июня прошлого года для поддержки наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса отраслей экономики. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.