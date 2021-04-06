Банкротство «Тяжстанкогидропресса» может быть и умышленным

Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает непростую финансовую ситуацию, сложившуюся в ПАО «Тяжстанкогидропресс». Общая задолженность предприятия — перед банками («БКС-банк» и «Сбербанк) и сотрудниками — составляет порядка 2,2 млрд. руб. Повлиять на ситуацию не в силах ни правительство региона, ни мэрия Новосибирска.

— Финансовая деятельность завода запущена силами нового собственника, — комментирует начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. — Да, «Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших заводов города Новосибирска, они производит уникальную продукцию, которая имеет очень длительный срок производства. Если имело место что-то незаконное, например, намеренное доведение до банкротства, то надеюсь, что прокуратура и суд в этом разберутся, потому что там два таких «рыцаря Айвенго» — два банка, которые, продавая комплекс производства своим заинтересантам, получат больше денег для компенсации своих ранее сделанных затрат. Банки действуют по закону.

При этом, как отмечает чиновник мэрии, иных перспектив возможного сохранения предприятия, кроме соответствующего судебного решения, в настоящий момент нет.

— Руководство завода очень рассчитывало на приезд премьер-министра, — говорит Витухин. — Я не знаю итогов переговоров, но там сейчас тяжёлая ситуация на большом промышленном рынке Новосибирска. При этом у нас по итогам 2020 года большое количество предприятий, которые получили пандемийный или постпандемийный скачок производства, провели переоснащение линий, внедрение новой структуры, новых позиций товаропроизводства.

Напомним, что в конце прошлого года прокуратура области инициировала проверку на ПАО «Тяжстанкогидропресс» по факту задолженности выплат зарплат сотрудникам. Как сообщали в ведомстве, по состоянию на начало декабря задолженность по зарплате перед 129 сотрудниками составляла порядка 2 млн. руб.