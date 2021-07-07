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ВТБ повышает доходность накопительного счета до 7%

  • 07/07/2021, 12:19
С 6 июля ВТБ повысил ставку по накопительному счету «Копилка» до 6% годовых на первые три месяца его использования.

Доходность по счету можно увеличить до 7%, подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте.

Новости компанийПредложение актуально для новых и для действующих клиентов ВТБ, которые впервые открыли накопительный счет «Копилка». Проценты выплачиваются на счет ежемесячно, при этом доход начисляется за каждый день размещения средств на счете, что позволяет гибко управлять своими сбережениями. Увеличить доходность продукта до 7% годовых можно за счет подключения опции «Сбережения» к Мультикарте.

«Накопительный счет – удобный инструмент гибкого управления своими сбережениями, и свыше 3 млн клиентов уже стали его владельцами: за первое полугодие портфель счетов «Копилка» в ВТБ увеличился на 39%. Особенным спросом продукт пользуется у представителей молодежного сегмента и клиентов среднего возраста: открытие накопительного счета в ВТБ Онлайн занимает несколько секунд, минимальная сумма не ограничена, при этом можно получить хорошую доходность. Сегодня мы увеличиваем ставку для тех клиентов, которые ранее не пользовались этим инструментом – это позволит им оценить все преимущества продукта», — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения и инвестиции» ВТБ (ПАО).

Почти 70% всех накопительных счетов «Копилка» сейчас открывается в ВТБ Онлайн, также можно открыть такой счет в отделении банка. Для тех, кто предпочитает целенаправленно копить средства на определенные покупки, в функционале ВТБ Онлайн предусмотрена возможность постановить цель для накопления с указанием желаемой суммы накопления и срока. Чтобы намеченной суммы было проще достичь, можно также настроить автопополнение счета в определенные дни, при поступлении зарплаты или в виде округления от суммы транзакций по карте.

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Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса накопительный счет ВТБ банки


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