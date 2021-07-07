Миссия успеть оформить: банкиры спрогнозировали рост ставок на ипотеку

В 2020 году в России установили рекорд по количеству ипотечных кредитов. Общая сумма выдач составила почти 4 трлн. рублей. Основной причиной такого ажиотажа стала ипотека по госпрограмме с льготной процентной ставкой.

По решению Правительства РФ программу продлили до 1 июля 2022 года. Условия ипотеки обновились, в том числе рекомендованная ставка. Она выросла до 7% годовых.

Кроме того, за время действия госпрограммы неоднократно происходило повышение ключевой ставки ЦБ, что напрямую влияет на рост процентов по кредитным продуктам. Если в 2020 году ставка на ипотеку была, в среднем, равна 7-7,8% годовых, то по прогнозам аналитиков, в 2021 году она может вырасти до 9,5%.

А Банк Акцепт не только продолжает выдачу, но и сохраняет ставку на уровне 2020 года. Вы по-прежнему можете оформить ипотеку по госпрограмме от 5,85% годовых!

Основные условия:

приобретение квартир в новостройках;

сумма – до 3 млн. руб.;

срок – до 25 лет;

первоначальный взнос от 15%.

Возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса или для погашения.

А для тех, у кого уже есть ипотека, снижены ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков – от 7,9% годовых!

Преимущества:

возможность рефинансирования ипотеки на приобретение квартир и апартаментов;

сумма – до 6 млн. руб.;

срок – до 25 лет;

возможность получения кредита на потребительские цели по льготной ставке;

возможность сократить размер ежемесячного платежа или срок гашения;

возможность выбора любой удобной формы гашения кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи;

возможность использования материнского капитала.

Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.

Успейте оформить ипотеку с господдержкой и рефинансирование по ставке 2020 года! Если у вас остались сомнения и вопросы, наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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