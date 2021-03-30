ВТБ предлагает увеличивать инвестиции в основной капитал через стимулирование ответственного финансирования

Инвестирование, основанное на соответствии экологическим, социальным и корпоративным стандартам, открывает новые возможности для российского бизнеса. Такое мнение высказал президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с журналистами.

«Без стимулирования экологическая повестка, к сожалению, тяжело продвигается. Должна быть четкая привязка, система стимулов от регуляторов. Таких, например, как пониженный риск-вес для инструментов «зеленого финансирования». Нужна комплексная система стимулов со стороны государства. Следование принципам ESG должно быть не только правильным, но и выгодным для бизнеса. И я уверен, что в ближайшее время будет выработан набор определенных инструментов, четкая и понятная программа, потому что правительство, конечно, понимает эту задачу, и мы скоро сдвинемся с места», — сказал глава ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

Идея ESG-инвестирования состоит в том, что в долгосрочной перспективе, компания, которая заботится об экологии, поддерживает социально незащищенных граждан и выстраивает эффективную систему управления, показывает лучшие результаты. Ответственное инвестирование оборачивается двойной выгодой – для отдельного инвестора и для общества в целом. По мнению глобальных инвесторов, ESG-факторы уже сейчас оказывают влияние на цену акций, корпоративных облигаций и суверенных долговых ценных бумаг, а в 2022 году их влияние станет еще более заметным.

«Нам как финансовому институту становится более выгодно работать с компаниями, следующими ESG-принципам. Во-первых, спрос на их продукцию более устойчив на долгосрочном горизонте, а рисков на ключевых экспортных направлениях меньше. Это означает снижение рисков для их бизнеса, а значит, и для нашего. Во-вторых, у таких компаний появляются дополнительные инвестиционные запросы: это и программы модернизации производств, и новые возможности для роста, и выход на рынки «зеленого» финансирования – как, например, «зеленые» облигации РЖД. И здесь мы – надежный партнер в самом широком понимании – от различного вида финансирования до консультационных и инвестбанковских услуг. Наконец, такие компании будут создавать дополнительный спрос и на зеленые продукты, разрабатываемые внутри нашей группы – такие как инфраструктура для поставок зеленой электроэнергии. В партнерстве с компаниями, уделяющими внимание ESG-рейтингу, мы видим возможности для роста нашего бизнеса и снижения рисков по уже существующим направлениям», — пояснил первый заместитель председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

В ВТБ Капитал оценивают, что на 5-летнем горизонте все публичные компании в России будут рассчитывать и верифицировать свой углеродный след второго уровня (Scope 2) и иметь стратегии по его снижению. Это продиктовано нормами национального законодательства и ужесточающимися требованиями по доступу к международным рынкам. Большинство компаний к этому моменту будут иметь ESG-рейтинги от ведущих рейтинговых агентств в дополнение к традиционным кредитным рейтингам и метрикам, а львиная доля российских экспортеров и их крупнейших поставщиков примет и будет активно выполнять достаточно амбициозные ESG-стратегии.