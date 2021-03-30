Новый резидент ТОСЭР «Линево»

16 марта Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, ООО «Галлант», сообщает пресс-служба ведомства.

— В соответствии с бизнес-планом ООО «Галлант» планирует реализовать на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционный проект «Организация производства косметических средств, а также инструментов, оборудования и изделий, применяемых в медицинских целях» с объемом инвестиций около 300 млн рублей и созданием 26 новых рабочих мест, который является стартапом, — говорится в сообщении.

В настоящее время ООО «Галлант» подготовлены все процессы для реализации производства медицинских изделий и косметических средств.

Ввод в эксплуатацию производства планируется осуществить в 2023 году, выход на полную проектную мощность – в 2024 году.

— По ТОСЭРам не все просто. Правительство РФ приняло решение о реструктуризации институтов развития. В частности, Фонд развития моногородов реорганизуется, его функции переходят в госкорпорацию ВЭБ.РФ. На это необходимо время, а также переутверждение уже подписанных документов. До завершения этого процесса приостанавливается федеральное финансирование программ, поэтому уже точно можно сказать, что на тот перечень резидентов по Линево, который мы озвучивали ранее, мы не выйдем, — говорил Решетников.

На минувшей неделе на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявлял, что реально на площадку в ТОСЭР Линево смогут выйти только 2-3 от заявленных резидентов.

Среди тех, кто все-таки начнет работу на площадке министр называл проект, заявленный на мартовском инвестсовете. Речь шла именно о компании «Галлант».