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ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов

  • 28/07/2021, 14:00
ВТБ одним из первых российских банков начал использовать искусственный интеллект при открытии и модернизации своих отделений и банкоматов.

Новости бизнесаБанк разработал и внедрил модель машинного обучения, которая с помощью анализа Big Data позволяет прогнозировать спрос на банковские услуги в конкретных точках города. Реализация проекта позволит уменьшить среднее время доступности отделений ВТБ для клиента до 15 минут.

Для определения потенциального числа клиентов и объемов продаж в новых локациях используется свыше 5000 параметров. Они включают в себя численность населения региона, близость отделения к торговым центрам и остановкам транспорта. Каждый из этих алгоритмов применяется для работы с конкретными данными. Например, один из них позволяет оценивать изменение клиентского поведения при модернизации отделений. Другой — выбирает наиболее оптимальный вариант размещения нового отделения как для клиента, так и для банка с точки зрения удобства и доступности.

С помощью новой модели ВТБ провел расчеты для всех крупных российских городов, в которых работает с розничными клиентами. В ближайшее время банк завершит расчеты для всей сети. Благодаря использованию полученных данных расположение отделений и банкоматов станет для клиентов ВТБ оптимальным.

«Удобные, качественные и доступные продукты и сервисы для клиентов — приоритет ВТБ. Мы убеждены, что в текущей конкурентной гонке смогут выиграть только те компании, которые не просто понимают, но и предугадывают желания клиентов. Именно поэтому в рамках технологической трансформации банка мы активно применяем Big Data и искусственный интеллект для того, чтобы предлагать клиентам лучшие услуги в правильный момент в правильном месте», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Применение новой модели позволяет открывать офисы и устанавливать банкоматы в наиболее удобных и комфортных для клиентов точках, что является для нас приоритетной задачей. Искусственный интеллект анализирует тысячи факторов и позволяет в сжатые сроки предоставить нам оптимальный результат. Это очень важно при планировании развития сети отделений, особенно в городах с наибольшей плотностью банковских офисов. В перспективе трех-четырёх лет новая модель позволит нам модернизировать треть розничной сети, чтобы средняя доступность офисов для клиента за счет их оптимального расположения составляла не более 15 минут», — подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

В рамках технологической трансформации ВТБ делает акцент на внедрении искусственного интеллекта в работу, в том числе для постоянного усовершенствования клиентских сервисов и противодействия попыткам мошенничества. В мае текущего года ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения — новый продукт Фабрики искусственного интеллекта, а уже в июне банк внедрил в работу новую технологию искусственного интеллекта для ускорения принятия решений по корпоративным кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса.

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса искусственный интеллект ВТБ банки


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