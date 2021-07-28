Новосибирская область — рекордсмен по детскому ковиду и реанимационным больным

В Новосибирской области зафиксирована рекордная доля детей, находящихся в ковид-стационарах, по сравнению с предыдущими волнами коронавируса. Такую информацию в интервью «Новой газете» озвучил эксперт по статистике Евгений Драган, проанализировавший данные открытых источников по регионам страны. По данным эксперта, количество госпитализированных детей в Новосибирской области возросло вдвое по сравнению с предыдущей волной коронавируса.

— Самое сильное впечатление на меня произвела Новосибирская область: среди детей число госпитализаций росло быстрее, чем среди взрослых, — сообщает эксперт. — Достигнут рекорд доли детей в ковид-стационарах по сравнению с предыдущими волнами. Осенью даже в пиковые недели там детей в стационарах было максимум 1,4 процента. На пике третьей волны — примерно 2,5 процента от всех госпитализированных составляют дети.

Стоит отметить, что вакцинация, к которой в Новосибирской области призывают чиновники всех рангов, на детей пока не распространяется. При этом, как показал опыт предыдущей волны, дети могут быть такими же переносчиками и распространителями заболевания, что и взрослые. Только в конце июля после того, как завершатся испытания вакцины на взрослых, в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» её начнут испытывать на подростках. Об этом заявлял директор центра Ринат Максютов. Тем не менее, о новых ограничительных мерах в образовательных учреждениях региона не говорят. Пока предполагается, что будут продолжаться уже действующие: закрепление за каждым классом отдельного кабинета, запрет на проведение массовых мероприятий между разными классами и школами, использование средств индивидуальной защиты персоналом, дезинфекция поверхностей и соблюдение правил личной гигиены. Об этом в начале недели в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявлял начальник управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Вторая ковидная особенность региона, которую отмечает Евгений Драган — скорость роста тяжёлых пациентов, независимо от возраста, в реанимациях.

— Просто вертикальный подъем, — говорит эксперт. — Общее число пациентов примерно такое же, как было на пике второй волны, а в реанимациях находится уже вдвое больше больных. И число попавших в реанимацию росло в несколько раз быстрее, чем в прошлые волны. В Новосибирской области доля «тяжелых» пациентов рекордная, в реанимацию попадает каждый тринадцатый пациент.

По информации областного оперштаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 27 июля в регионе зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 10 случаев летального исхода. Всего случаев заражения — 51,9 тыс., смертей — 2,2 тыс. Данные о количестве госпитализированных пациентов, включая детей и пациентов, находящихся в реанимации оперштаб на момент подготовки материала на 27 июля ещё не разместил в открытом доступе.