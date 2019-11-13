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ВТБ расширяет количество безбумажных офисов

  • 13/11/2019, 15:30
ВТБ увеличил число офисов с обслуживанием на основе безбумажной технологии до 153 точек продаж. Тиражирование сервиса на всю сеть планируется в первом квартале 2020 г.

ПАО Банк ВТБНовая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. На данный момент сервис доступен на 19 типах операций по кредитам, картам и счетам. С момента запуска проекта таким образом оформлено уже более 4 тысяч договоров. До конца текущего года число доступных операций в рамках данной технологии расширится до 25, одним из новых продуктов станут депозиты. В 2020 году расширение перечня операций продолжится: планируется перевести на безбумажную технологию кассовые операции, оформление эскроу-счетов и инвестиционные продукты.

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а клиент подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном банке. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном формате и доступны пользователю в любое время в специальном разделе ВТБ-Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

—  Внедрение безбумажной технологии – важный шаг в реализации нашей цели стать банком «первого выбора» на рынке. Нам важно, чтобы людям было удобно и комфортно с нами взаимодействовать. Двигаясь в соответствии с нашей стратегией, мы создаем новый клиентский опыт, одновременно повышая эффективность банковских процессов. Мы стремимся перевести максимальное количество операций, которые проводятся в отделении банка с использованием документов, в безбумажный формат. Сегодня клиенту доступны подписанные документы в электронном виде, что автоматически решает несколько задач — договоры всегда под рукой и в аккуратном виде. Это быстро, удобно, а самое главное — безопасно. При этом банк предлагает тот подход, при котором клиент сам выбирает максимально удобный способ взаимодействия. Если человек хочет подписать документы собственноручно, мы их распечатаем. Клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поэтому мы решили запустить безбумажную технологию полностью на все свои офисы – планируем сделать это в первом квартале 2020 года, — отметил руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ (ПАО) Мигель Маркарянц.

Фото: пресс-служба банка

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