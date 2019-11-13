Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

За десять месяцев аэропорт Толмачёво обслужил более 5,6 млн пассажиров

В октябре рост пассажиропотока на международных направлениях составил 21%.
  • 13/11/2019, 15:50
аэропорт Толмачёво

В октябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 576 615 человек, увеличившись на 13% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 411 904 пассажира (+10%), на международных — 164 711 (+21%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

— За десять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 5 677 146 пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4 151 446 (+14,8%), на международных — 1 525 700 (+11,9 %), — уточнили в пресс-службе.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам десяти месяцев увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 27%.

Отмечается, что самыми динамичными направлениями октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Анапа (+220,3%), Уфа (+168,3%), Томск (+147,8%), Братск (+131,9%), Улан-Удэ (+125,6%), Пермь (+104,4%). На международных — Наманган (+329,1%), Пхукет (+100,5%), Санья (+72,8%), Анталья (+62,1%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам октября 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Анталья, Пекин, Санья, Камрань, Пхукет, Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан (Астана), Ташкент.

За десять месяцев аэропорт обслужил 27 480 самолёто-вылетов (+11,9% к аналогичному периоду прошлого года), в октябре — 2 877 (+12%).

С начала 2019 года грузопоток составил 27 106 тонн (+6%), в том числе в октябре — 3 062 тонны груза и почты (+11%).

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на три года составляет 2,5 триллиона рублей

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на три года составляет 2,5 триллиона рублей

13/11/2019, 13:10
Большая часть инвестиций будет направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка.
Новосибирский бизнес привлек на рынке микрокредитования 315 млн рублей

Новосибирский бизнес привлек на рынке микрокредитования 315 млн рублей

13/11/2019, 12:00
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы микрокредитования бизнеса новосибирскими МФО выросли более чем в два раза.
Сибирские ученые разработали материал для создания гибких элементов памяти

Сибирские ученые разработали материал для создания гибких элементов памяти

13/11/2019, 11:07
Переключать мемристоры, созданные новосибирскими физиками из открытого в закрытое состояние, можно до миллионов раз в зависимости от параметров структур.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Мэрия перестала согласовывать строительство домов без мусоропроводов

13/11/2019, 18:15

Застройщики коммерческих объектов задолжали по аренде более 0,5 млрд рублей

13/11/2019, 17:56

В суд направлено уголовное дело о хищении у граждан 4,6 млн рублей

13/11/2019, 17:52

Новая налоговая нагрузка остановит развитие сельских территорий

13/11/2019, 17:23

В День холостяка число новосибирских покупателей китайских товаров в интернет-магазинах выросло в 12 раз

13/11/2019, 16:29

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на три года составляет 2,5 триллиона рублей

13/11/2019, 13:10

Новосибирский бизнес привлек на рынке микрокредитования 315 млн рублей

13/11/2019, 12:00

Сибирские ученые разработали материал для создания гибких элементов памяти

13/11/2019, 11:07

Арт-манифест моральной усталости

13/11/2019, 10:19

Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства почти на 10 млрд рублей

12/11/2019, 19:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска