За десять месяцев аэропорт Толмачёво обслужил более 5,6 млн пассажиров

В октябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 576 615 человек, увеличившись на 13% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 411 904 пассажира (+10%), на международных — 164 711 (+21%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

— За десять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 5 677 146 пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4 151 446 (+14,8%), на международных — 1 525 700 (+11,9 %), — уточнили в пресс-службе.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам десяти месяцев увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 27%.

Отмечается, что самыми динамичными направлениями октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Анапа (+220,3%), Уфа (+168,3%), Томск (+147,8%), Братск (+131,9%), Улан-Удэ (+125,6%), Пермь (+104,4%). На международных — Наманган (+329,1%), Пхукет (+100,5%), Санья (+72,8%), Анталья (+62,1%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам октября 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Анталья, Пекин, Санья, Камрань, Пхукет, Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан (Астана), Ташкент.

За десять месяцев аэропорт обслужил 27 480 самолёто-вылетов (+11,9% к аналогичному периоду прошлого года), в октябре — 2 877 (+12%).

С начала 2019 года грузопоток составил 27 106 тонн (+6%), в том числе в октябре — 3 062 тонны груза и почты (+11%).

Фото: Gensa Gensa