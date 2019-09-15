Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета

  • 15/09/2019, 08:09
ВТБ совместно с платежными системами VISA, Mastercard и Мир реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка.

ПАО Банк ВТБМаксимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы, что является одним из самых низких тарифов на рынке. За пополнение с карт ВТБ комиссия не взимается.

Моментальное пополнение счета сделало процесс инвестирования через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» еще удобнее. Теперь пользователь может скачать его, открыть брокерский счет, пополнить его и приступить к сделкам на рынках капитала всего за несколько минут.

Сегодня приложением регулярно пользуются более 100 тысяч клиентов. Ежедневно через него открывается более трех тысяч новых брокерских счетов. Общий оборот совершенных через «ВТБ Мои Инвестиции» сделок уже превысил 1,3 млрд руб.

— Мы стремимся создать максимально удобную инвестиционную платформу для наших клиентов. Процесс инвестирования с «ВТБ Мои Инвестиции» становится простым, понятным, абсолютно прозрачным и быстрым. С момента, когда у клиента появилось желание вложить средства в рынок капитала, до его реализации теперь проходит всего несколько минут. Клиентоориентированность и работа с цифровыми технологиями являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ, отметил  главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ (ПАО) Владимир Потапов.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Микрозаймы представителям МСБ достигли исторического минимума

13/09/2019, 14:47
С 9 сентября займы под 7 % начали выдавать благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ.

В Новосибирской области сотрудника «РЖД» будут судить за взятку

13/09/2019, 12:37
Предварительный размер взяток составил 329 000 рублей.

Суд по возможному пересмотру тарифов на тепло состоится 24 сентября

13/09/2019, 12:27
Сегодня Новосибирск находится на последнем месте во внутреннем рейтинге СГК по финансированию инвестпроектов в регионах присутствия компании.

Актуальный разговор

Потребности как непрофильные проекты

Все материалы
Новости

Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее

14/09/2019, 08:44

В Новосибирске открывается центр фехтования Станислава Позднякова

13/09/2019, 16:46

Как сбалансировать программу капремонта?

13/09/2019, 16:41

На базе подстанций для троллейбусов и трамваев будет создана сеть зарядок для электромобилей

13/09/2019, 16:08

Второй день в штабах и квартирах сторонников Навального проходят обыски

13/09/2019, 15:03

Микрозаймы представителям МСБ достигли исторического минимума

13/09/2019, 14:47

В Новосибирской области сотрудника «РЖД» будут судить за взятку

13/09/2019, 12:37

Суд по возможному пересмотру тарифов на тепло состоится 24 сентября

13/09/2019, 12:27

За 8 месяцев в регионе зарегистрировано 20,2 тыс ДДУ

13/09/2019, 12:20

«Ростелеком» выступит официальным партнером Международного форума «Технопром»

13/09/2019, 10:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска