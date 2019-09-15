ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета

Максимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы, что является одним из самых низких тарифов на рынке. За пополнение с карт ВТБ комиссия не взимается.

Моментальное пополнение счета сделало процесс инвестирования через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» еще удобнее. Теперь пользователь может скачать его, открыть брокерский счет, пополнить его и приступить к сделкам на рынках капитала всего за несколько минут.

Сегодня приложением регулярно пользуются более 100 тысяч клиентов. Ежедневно через него открывается более трех тысяч новых брокерских счетов. Общий оборот совершенных через «ВТБ Мои Инвестиции» сделок уже превысил 1,3 млрд руб.

— Мы стремимся создать максимально удобную инвестиционную платформу для наших клиентов. Процесс инвестирования с «ВТБ Мои Инвестиции» становится простым, понятным, абсолютно прозрачным и быстрым. С момента, когда у клиента появилось желание вложить средства в рынок капитала, до его реализации теперь проходит всего несколько минут. Клиентоориентированность и работа с цифровыми технологиями являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ, отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ (ПАО) Владимир Потапов.

Фото: пресс-служба банка