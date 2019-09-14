Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее

К концу летних каникул самые занятые родители стали активно интересоваться услугами «забирателей» детей из школы, детских садов и кружков – спрос на данные услуги вырос в целом по стране на 61% в сравнении с июлем 2019 года, сообщили в пресс-службе «Авито».

Наиболее популярна услуга в российских столицах (24% от общего спроса в Москве и 19% в Санкт-Петербурге). На втором месте по востребованности «забирателей» детей из школы расположились Екатеринбург и Новосибирск (по 3% от общего спроса). Третье место разделили между собой Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Казань (по 2% от общего спроса).

В среднем по России стоимость услуги по сопровождению ребенка составила 230 рублей в час, что на 5% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В августе максимальные цены были зафиксированы в Новосибирске (330 руб./час), а доступнее всего эти услуги оказались в Волгограде (40 руб./час). Пермским родителям услуга стала доступнее на 66% за год, а нижегородским, наоборот, стала обходиться на 59% дороже.

Фото: pixabay.com, автор- MabelAmber