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ВТБ: россияне 8 Марта на четверть увеличили траты на конфеты и шоколад

  • 10/03/2023, 10:45
В Международный женский день россияне покупали цветы на четверть реже, чем год назад, но на 23% увеличили траты на конфеты и шоколад.

новости бизнесаОб этом свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в группу ВТБ).

По данным сервиса, в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, 8 Марта поздравляющие купили 375 тыс. букетов – на 28% меньше, чем в этот день год назад. Количество чеков снизилось на 20%, до 139 тыс. При этом общий объем трат на эти цели остался на уровне прошлого года – 133 млн рублей. Средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей.

Траты на шоколад и конфеты в праздничный день выросли на 23% год к году и составили 184 млн рублей, хотя количество покупок сохранилось на уровне прошлого года. Это объясняется ростом среднего чека на четверть к прошлому году – до 218 рублей.

«К 8 Марта стоимость цветов и сладостей традиционно возрастает. Однако в абсолютном выражении средняя сумма для классического подарка – букета цветов и упаковки конфет или шоколада – остается невысокой, несмотря на увеличение цен: покупатели выбирают небольшие букетики тюльпанов и подарочные коробки по спецпредложениям от магазинов. В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим, а траты на цветы и сладости выросли на 12% и 18% соответственно», – комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

Напомним, по данным опроса ВТБ, россияне в этом году готовились направить на покупку подарков к 8 марта в среднем 5,2 тыс. рублей. Каждый пятый планировал сократить число адресатов для подарков, еще 15% опрошенных собирались отказаться от покупки цветов в пользу более бюджетных или практичных подарков, а 11% – вместо дорогих поздравлений вручить цветы и сувениры.

В целом половина респондентов (47%) собиралась сохранить объем расходов на уровне прошлого года. Еще четверть планировала сократить траты, 15% респондентов готовы были немного увеличить предпраздничные расходы.

В число самых популярных подарков к 8 Марта вошли цветы (72%), подарки для красоты – косметика, парфюмерия и украшения (61%), а также сладости и вкусные презенты (41%).

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : траты ВТБ 8 марта


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