Рекламодателям

В Томской области сменился начальник департамента тарифного регулирования

  • 10/03/2023, 11:05
Глава департамента по тарифному регулированию
Предыдущий покинул пост по своему желанию.

Глава департамента по тарифному регулированию Томской области Марина Вагина решила оставить свой пост. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

— Марина Дмитриевна без малого 10 лет возглавляла один из ключевых департаментов области, достаточно много сделала на этом посту, но приняла решение уйти в отставку. Ее решение понимаю и принимаю. Сегодня ее последний рабочий день, — отметил Владимир Мазур, губернатор Томской области.

Исполняющим обязанности департамента назначен Виталий Трапезников. До этого он возглавлял комитет экономического развития администрации Северска.

Вагина окончила Томский государственный архитектурно-строительный университет, работала инженером в «Томскнефти», замдиректора в ОАО «Томская топливно-заправочная компания», в руководстве нескольких компаний, в том числе ОАО «Томская распределительная компания». В апреле 2013 года она возглавила департамент по тарифному регулированию Томской области.

Виталий Трапезников в 1999-м трудовую начал деятельность в северском СПАО «Химстрой», пройдя путь от слесаря по ремонту автомобилей  до экономиста. С 2005-го — ведущий инженер, начальник отдела в управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск. С 2018-го — председатель комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск.

 

Ранее редакция сообщала о том, что сибирский общепит в 2022 году показал рекордные темпы роста.

Фото с сайта правительства Томской области

355

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Томская область

Теги : отставка по собственному желанию комитет экономического развития департамент тарифного регулирования


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23
Строительство хирургического корпуса в Каргате

Новый хирургический корпус в Каргате оценили в 738 млн рублей

Сдать его в эксплуатацию подрядчик должен до декабря 2025 года.
Читать статью >>
общепит Сибири

Сибирский общепит в 2022 году показал рекордные темпы роста

В Новосибирске на 100 тысяч жителей приходится 95 заведений общепита.
Читать статью >>
Хилокский треугольник

В этом году появится санитарная зона в районе Хилокского жилмассива

Этого давно добиваются местные жители.
Читать статью >>
Виктор Толоконский

Виктор Толоконский возглавил совет директоров новосибирского «Экспоцентра»

Он работает в должности с начала этой недели.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

Более 200 млн рублей удалось похитить мошенникам по преступной схеме с «Пушкинской картой»

10/03/2023, 12:11

Новый хирургический корпус в Каргате оценили в 738 млн рублей

10/03/2023, 12:09

Расходы бюджета Омской области в 2023 году вырастут до 150 млрд рублей

10/03/2023, 11:29

Сибирский общепит в 2022 году показал рекордные темпы роста

10/03/2023, 10:41
Популярное

Побеждаем обиды грамотно: советы психотерапевта

09/03/2023, 16:38

Выпадение волос у женщин: причины и методы лечения

09/03/2023, 14:20

Предпринимателем нужно родиться или можно стать

09/03/2023, 09:39
Новости компаний

ВТБ: россияне 8 Марта на четверть увеличили траты на конфеты и шоколад

10/03/2023, 10:45

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

10/03/2023, 10:13

Сибиряки сберегли для своих детей почти 5 млрд рублей

09/03/2023, 16:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска