В Томской области сменился начальник департамента тарифного регулирования

Глава департамента по тарифному регулированию Томской области Марина Вагина решила оставить свой пост. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

— Марина Дмитриевна без малого 10 лет возглавляла один из ключевых департаментов области, достаточно много сделала на этом посту, но приняла решение уйти в отставку. Ее решение понимаю и принимаю. Сегодня ее последний рабочий день, — отметил Владимир Мазур, губернатор Томской области.

Исполняющим обязанности департамента назначен Виталий Трапезников. До этого он возглавлял комитет экономического развития администрации Северска.

Вагина окончила Томский государственный архитектурно-строительный университет, работала инженером в «Томскнефти», замдиректора в ОАО «Томская топливно-заправочная компания», в руководстве нескольких компаний, в том числе ОАО «Томская распределительная компания». В апреле 2013 года она возглавила департамент по тарифному регулированию Томской области.

Виталий Трапезников в 1999-м трудовую начал деятельность в северском СПАО «Химстрой», пройдя путь от слесаря по ремонту автомобилей до экономиста. С 2005-го — ведущий инженер, начальник отдела в управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск. С 2018-го — председатель комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск.

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