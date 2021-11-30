ВТБ: россияне в Черную пятницу чаще всего заказывали электронику и бытовую технику

Об этом свидетельствуют результаты исследования ВТБ, проведенного в программе лояльности «Мультибонус».

По данным аналитиков, в первый день глобальной акции клиенты в шесть раз чаще стали заказывать в каталоге программы электронику: продажи телевизоров к предыдущей неделе выросли на 41%, планшетов — в десятки раз. Спрос на бытовую технику увеличился в 4,2 раза, в том числе в 2,6 раза — на встраиваемую бытовую технику и на товары для обустройства системы «умный дом».

Товары для красоты и здоровья стали популярнее в 2,2 раза, часы – в 2,7 раза. Кроме того, на 71% повысились продажи ювелирных изделий. Также в «Черную пятницу» клиенты на 68% увеличили спрос на зоотовары.