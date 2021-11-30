В Новосибирске подорожает проезд на метро

На рассмотрение правления департамента по тарифам Новосибирской области, заседание которого пройдет сегодня 30 ноября, вынесен вопрос о пересмотре регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории региона. О каком изменении идет речь в департаменте не уточняют.

Между тем, судя по проекту постановления правительства Новосибирской области, имеющемуся в распоряжении редакции, в регионе планируют установить новый предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Согласно документу, тариф вырастет с 15 декабря и составит 27 рублей за одну поездку в метро. Сейчас она стоит 26 рублей. Постановление пока не подписано губернатором Новосибирской области.

Источник редакции в минтрансе не исключил, что будет принято решение и о повышении проезда на наземном общественном транспорте. По его словам, документы с расчетами, поданные перевозчиками и муниципалитетом, рассматривались в департаменте транспорта региона.

Напомним, о возможном повышении цен на проезд на городском транспорте в середине ноября на пресс-конференции говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Кстати, в 2020 году стоимость проезда в метро в Новосибирске также подорожала с середины декабря — до 26 рублей за поездку. До этого тарифы в новосибирском метро повышались в декабре 2019 года на 2 рубля — с 23 до 25 рублей. С инициативой индексации проезда выступала мэрия Новосибирска, предложившая внести инвестиционную составляющую в размере 2 рублей на приобретение подвижного состава для метрополитена.

С середины декабря 2020 года также выросла стоимость проезда на наземном транспорте: в трамвае и троллейбусе до 24 рублей, на автобусе — 25 рублей. Кстати, это решение принял департамент по тарифам 30 ноября.

В марте 2021 года сразу на 5 рублей подорожала поездка в одну сторону в маршрутных такси № 364 «Метро Студенческая — п. Краснообск». Также информация об изменении стоимости проезда размещена в маршрутках № 43 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»; № 7 «Котельная — ул. Белоусова»; № 6 «Шлюз — Речной вокзал».