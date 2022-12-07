Рекламодателям

ВТБ: с начала года российские банки выдали по ипотеке более 4 трлн рублей

  • 07/12/2022, 15:27
По оценке ВТБ, в ноябре продажи жилищных кредитов российских банков составили не менее 460 млрд рублей, что выше результата октября.

новости бизнесаВТБ увеличил выдачи почти на 10%. По итогам 11 месяцев рынок преодолел отметку в 4,1 трлн рублей ипотечных продаж, тогда как в прошлом году — более 5 трлн.

ВТБ в ноябре оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок — более 834 млрд рублей. Средний чек достиг почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября.

Наиболее существенный прирост продаж за последний месяц наблюдался в рамках госпрограмм. В ВТБ выдачи кредитов на льготных условиях выросли на 17%, приблизившись к 37 млрд рублей. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах вновь стала расти: по итогам ноября она составила 31%, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с октябрем.

Основная активность заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, концентрировалась в рамках программы «Ипотека с господдержкой-2020». За ноябрь ею воспользовались более 3,7 тысячи клиентов ВТБ, оформивших кредиты на 22,8 млрд рублей. Это на 14% выше результата октября. «Семейную ипотеку» в банке получили 1,8 тысяч заёмщиков. Общий объем сделок по программе составил 10,7 млрд рублей, что на 5% превысило уровень октября.

Несмотря на рост доли новостроек в продажах, основной спрос клиентов по-прежнему концентрируется в сегменте вторичного жилья, где ВТБ сейчас проводит 6 из 10 сделок.

«В ноябре продажи ипотеки на российском рынке оказались немного выше, чем в октябре. В то же время ВТБ удалось нарастить свои показатели почти на 10%. По нашей оценке, в декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не ниже, чем в последний месяц осени. Это поможет довести выдачи по итогам года до 4,5 трлн рублей, что станет крайне высоким результатом для рынка, с учетом тех вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться. Динамика продаж следующего года во многом будет зависеть от решения по госпрограмме. Она оказывает существенную поддержку рынку новостроек. В настоящее время «первичка» стабилизировалась и достигла своего равновесного состояния по спросу и ценам», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка можно от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

Фото: ru.freepik.com

351

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

«Дизайнмастер» стал первым региональным партнером ВКонтакте в сегменте таргетированной рекламы

07/12/2022, 16:15

Экс-чиновник вымогал взятку за участие предпринимателя в программе капремонта

07/12/2022, 16:09

Два кемеровских предприятия получат гранты на производство импортозамещающей продукции

07/12/2022, 13:19

Ювелиры России распространили видеообращение к президенту и правительству РФ

07/12/2022, 12:50
Популярное

Отвечать «да» незнакомцам по телефону — не опасно

07/12/2022, 15:34

Финансовый прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

07/12/2022, 14:21

Книжные магазины удаляют книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

07/12/2022, 14:12

Новости компаний

Продажи автокредитов ВТБ в Новосибирской области в ноябре выросли на 43%

07/12/2022, 16:01

Энергетики активизируют борьбу с незаконным потреблением электроэнергии в Новосибирской области

07/12/2022, 10:59

Потребительские кредиты сибирского банка признаны одними из лучших в стране

06/12/2022, 17:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска