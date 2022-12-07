Отвечать «да» незнакомцам по телефону — не опасно

Что только ни предпринимают люди, чтобы обезопасить свои финансы от мошенников: одни не говорят «да» или «нет» незнакомцам по телефону, другие включают режим «Инкогнито» в браузере, чтобы сохранить полную анонимность в интернете. Люди совершают еще целый ряд различный действий ради виртуальной безопасности, однако выяснилось, что некоторые из них обыкновенные мифы.

В «Лаборатории Касперского» рассказали изданию «Секрет фирмы» о самых популярных цифровых суевериях и раскрыли их эффективность или отсутствие таковой.

Отмечается, что 75% респондентов в ходе разговора по телефону с незнакомым человеком не произносят слова «да» или «нет». Люди верят, что мошенники сделают запись, и это позволит им украсть деньги со счёта или карты.

— Некоторые банки действительно до сих пор используют систему голосовой идентификации, но одного голоса клиента будет недостаточно, чтобы снять деньги со счёта или провесит какие-то иные операции, — уверяют эксперты.

Однако при этом они советуют сразу после телефонного разговора со злоумышленниками, во время которого вы сказали «да», обратиться в банк и сменить пароли на своих счетах.

Другие 60% опрошенных уверены, что сайт, который использует интернет-протокол HTTPS, на 100% официальный. То есть если рядом с сайтом есть символ замка, то он безопасен и не может украсть ваши данные.

На самом деле при таком протоколе подсмотреть и украсть данные, которые вводит человек, не сможет пользователь со стороны. Но вот, что следует учитывать —информацию может похитить сам сайт, если он поддельный. А это значит, что у фишинговой страницы тоже может быть HTTPS.

Более половины (57%) россиян считают, что могут легко удалить всю информацию со своего смартфона — и тогда он очистится практически до заводских настроек.

Но это большое заблуждение, даже в таком случае восстановить все данные вполне реальная задача.

Суть памяти гаджетов заключается в том, что файлы удаляются окончательно, только если их перезаписать, но во время сброса настроек этого не происходит, предупреждают эксперты.

Также примерно каждый второй респондент (53%) заявляет, что во время подозрительных обзвонов от бота нельзя нажимать цифры 1 или 2. В противном случае мошенники пришлют на телефон вирус.

Специалисты же уверяют, что нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости.

Кроме того, половина опрошенных утверждают, что гаджет без подключения к интернету нельзя заразить вирусами. Однако эксперты советуют не быть столько уверенными, потому что устройство может подхватить вирус всегда — например, с помощью флешки или другого носителя.

32% респондентов думают, что режим «Инкогнито» в браузере гарантирует полную анонимность в интернете. Но и тут эксперты не торопятся соглашаться. «Инкогнито» не гарантирует абсолютную приватность. В этом режиме браузер просто не сохраняет историю посещения веб-сайтов, cookie, историю загрузок и данные авторизации.

— Опасность мифов в том, что себе на пользу их могут использовать злоумышленники. <…> Вот почему важно постоянно повышать цифровую грамотность, а также использовать надёжные защитные технологии. В незнании нет ничего стыдного, никогда не поздно узнавать что-то новое, — заключил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

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