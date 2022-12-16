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ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 10 млрд рублей

  • 16/12/2022, 16:38
Банк ВТБ закрыл вторую сделку секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС Эталон составил 10 млрд рублей.

Новости бизнесаРейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску наивысший рейтинг ruAAA.sf. Ежемесячный купон по облигациям установлен в размере 11% годовых, что соответствует доходности 11,6% годовых.

«Это первая сделка в рамках программы эмиссии облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами. Общий объем программы – 100 млрд рублей. В прошлом году мы успешно разместили пилотный выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами банка ВТБ. Это позволило создать в банке эффективный инструмент привлечения ликвидности и разгрузки капитала. Сейчас идёт подготовка к очередному программному выпуску, размещение которого запланировано на I квартал 2023 года. В рамках зарегистрированной программы мы будем продавать бумаги инвесторам траншами, следуя за динамикой рынка», – прокомментировал руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков.

«В ходе размещения инвесторы проявили значительный интерес к облигациям, которые обладают привлекательным соотношением риска и доходности на коротком горизонте инвестирования. Размер обеспечения по этому выпуску превысил объём эмиссии более чем на 26%. Структура сделки и строгие требования к кредитам, входящим в залоговое обеспечение, обеспечили высокое качество бумаги. Выпуск был размещен среди широкого круга рыночных инвесторов. Доля розничных инвесторов в общем объёме продаж составила 35%», – отметил управляющий директор управления секьюритизации ВТБ Виталий Петров.

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : потребительские кредиты ВТБ


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