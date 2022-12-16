Кабмин расширил программу внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России

Правительство расширило программу внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах, дополнив ее новыми этапами. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы». В частности, в программу добавлены новые этапы внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах, реализующих эти проекты, а также их основные параметры. В федеральном бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 5 млрд. рублей.
Например, в таких городах предполагается постепенно охватить информационно-навигационными системами весь общественный транспорт. С их помощью люди смогут выбрать удобный маршрут и в режиме онлайн отслеживать нужный им транспорт.
— Также планируется подключить не менее 85% светофоров к центрам управления дорожным движением. Это позволит анализировать интенсивность транспортных потоков, чтобы обеспечить водителям оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Кроме того, не менее 60% парковочных мест предполагается подключить к системам управления парковочным пространством. Такое решение поможет снизить трафик и упростит для водителей поиск свободных мест.
Также в рамках программы на дорогах должны появиться информационные табло с данными по как минимум девяти параметрам, в том числе о погодных условиях, ремонтных работах и ситуации на дорогах в целом. С их помощью водители смогут выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки.
Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. Сейчас в ней принимают участие 49 городов из 42 регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Белгородской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Кировской и Курской областей, уточняется в сообщении.
— Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей, — отметили в кабмине.
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Фото: pixabay.com — Skitterphoto
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