Рекламодателям

Кабмин расширил программу внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России

  • 16/12/2022, 16:39
интеллектуальная транспортная система
К системам управления планируют подключить не менее 60% парковок.

Правительство расширило программу внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах, дополнив ее новыми этапами. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы». В частности, в программу добавлены новые этапы внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах, реализующих эти проекты, а также их основные параметры. В федеральном бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 5 млрд. рублей.

Например, в таких городах предполагается постепенно охватить информационно-навигационными системами весь общественный транспорт. С их помощью люди смогут выбрать удобный маршрут и в режиме онлайн отслеживать нужный им транспорт.

— Также планируется подключить не менее 85% светофоров к центрам управления дорожным движением. Это позволит анализировать интенсивность транспортных потоков, чтобы обеспечить водителям оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, не менее 60% парковочных мест предполагается подключить к системам управления парковочным пространством. Такое решение поможет снизить трафик и упростит для водителей поиск свободных мест.

Также в рамках программы на дорогах должны появиться информационные табло с данными по как минимум девяти параметрам, в том числе о погодных условиях, ремонтных работах и ситуации на дорогах в целом. С их помощью водители смогут выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки.

Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. Сейчас в ней принимают участие 49 городов из 42 регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Белгородской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Кировской и Курской областей, уточняется в сообщении.

— Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей, — отметили в кабмине.

интеллектуальная транспортная система

Первый этап создания интеллектуальной транспортной системы в регионе завершат в ноябре

Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации, включая стоимостные показатели технорабочих проектов муниципальных образований, составляет 5,3 млрд рублей (В ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планируется направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе. 2,3 млрд или 54% от общего объема средств планируется направить на создание в Новосибирске сервисной платформы для обеспечения движения высокоавтоматизированных транспортных средств. В нее входят программно-аппаратный комплекс, сеть из 2700 придорожных блоков и более 200 бортовых устройств.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что у депутатов возникли вопросы как выбираются места для установки камер водионаблюдения в области. 

Фото: pixabay.com — Skitterphoto

271

Рубрики : Инновации Власть Транспорт Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : интеллектуальная транспортная система дорожное движение


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
онлайн-выставка Наследие

Виртуальная выставка, посвященная меценатам и благотворителям Новониколаевска, проходит в Новосибирске

История предпринимательства дореволюционного Новониколаевска в лицах представлена на сайте проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».
Читать статью >>
ледовая арена

Первые мероприятия на ледовой арене в Новосибирске могут начаться в декабре, но без зрителей

На сей раз из-за перебоев с поставками необходимого оборудования.
Читать статью >>
ограничения для бизнеса

Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

Пока область рассчитывает обойтись максимально мягкими мерами.
Читать статью >>
Южный транзит

К проектированию «Южного транзита» область вернется в начале 2023 года

В том числе из-за нехватки рабочих рук для реализации проекта.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк ― о том, как выживают торговые центры в регионах Сибири и какова вероятность их банкротства.
Все материалы
Лента новостей

Виртуальная выставка, посвященная меценатам и благотворителям Новониколаевска, проходит в Новосибирске

16/12/2022, 16:55

Губернатор намерен принять «кардинальное решение» по новосибирскому метро

16/12/2022, 16:10

17 новых остановочных павильонов установят в Новосибирске до конца года

16/12/2022, 15:48

Первые мероприятия на ледовой арене в Новосибирске могут начаться в декабре, но без зрителей

16/12/2022, 15:29
Популярное

Интересные варианты досуга в новогодние каникулы

16/12/2022, 13:45

Все ли пищевые добавки вредны

16/12/2022, 11:20

Новогодние праздники: как сохранить стройность

16/12/2022, 08:12
Новости компаний

Легкая ипотека с материнским капиталом в Банке «Левобережный»

16/12/2022, 17:14

ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 10 млрд рублей

16/12/2022, 16:38

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска