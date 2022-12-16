Кабмин расширил программу внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России

Правительство расширило программу внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах, дополнив ее новыми этапами. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы». В частности, в программу добавлены новые этапы внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах, реализующих эти проекты, а также их основные параметры. В федеральном бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 5 млрд. рублей.

Например, в таких городах предполагается постепенно охватить информационно-навигационными системами весь общественный транспорт. С их помощью люди смогут выбрать удобный маршрут и в режиме онлайн отслеживать нужный им транспорт.

— Также планируется подключить не менее 85% светофоров к центрам управления дорожным движением. Это позволит анализировать интенсивность транспортных потоков, чтобы обеспечить водителям оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, не менее 60% парковочных мест предполагается подключить к системам управления парковочным пространством. Такое решение поможет снизить трафик и упростит для водителей поиск свободных мест.

Также в рамках программы на дорогах должны появиться информационные табло с данными по как минимум девяти параметрам, в том числе о погодных условиях, ремонтных работах и ситуации на дорогах в целом. С их помощью водители смогут выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки.

Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. Сейчас в ней принимают участие 49 городов из 42 регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Белгородской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Кировской и Курской областей, уточняется в сообщении.

— Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей, — отметили в кабмине.

Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации, включая стоимостные показатели технорабочих проектов муниципальных образований, составляет 5,3 млрд рублей (В ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планируется направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе. 2,3 млрд или 54% от общего объема средств планируется направить на создание в Новосибирске сервисной платформы для обеспечения движения высокоавтоматизированных транспортных средств. В нее входят программно-аппаратный комплекс, сеть из 2700 придорожных блоков и более 200 бортовых устройств.

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