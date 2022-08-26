ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%

Одновременно банк вводит дополнительный дисконт к ипотечной ставке в 0,3 п.п. за онлайн-подачу заявки на кредит.

Минимальный первый взнос в размере 15% доступен при приобретении квартир, апартаментов, машино-мест и кладовок на первичном и вторичном рынке недвижимости. Требование к первому взносу при получении кредита на строительство и покупку домов и таунхаусов снижено до 20%.