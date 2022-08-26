Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России

— Мы много работаем по мало- и среднетоннажной химии в зоне катализаторов. Работаем с теми, кто ее потребляет. У нас есть завод по производству малотоннажной химии. Но проблема в том, что параллельный импорт расхолаживает возможных инвесторов, — отметил в ходе круглого стола «Реинжиниринг и импортонезависимость в химической промышленности» в рамках форума «Технопром» председатель СО РАН, научный руководитель Института катализа СО РАН Валентин Пармон.
Он напомнил про опыт Ирана. После того, как в страну была полностью запрещена поставка катализаторов, она за 10 лет с нуля поставила свою промышленность.
— Как только появлялась возможность своего производства катализатора, его импорт запрещался. Почему вы не идете по этому пути? Мы уже давно работаем с Минпромторгом РФ, предлагаем принять решение о запрете импорта катализаторов, которые производятся в России, но вы до сих пор не идете на это решение, — поинтересовался он, обращаясь к представителям федерального ведомства.
Заместитель диреĸтора департамента химиĸо-технологичесĸого ĸомплеĸса и биоинженерных технологий Минпромторга России Дарья Шевякина пояснила, что она не получала ни одного такого предложения.
— Мы не отрабатывали ограничительные меры по мало- и среднетоннажной химии, в том числе катализаторов, которые начинают производится в России. Но механизмы введения различных ограничений существуют. Присылайте свои предложения, — добавила она.
Она подчеркнула, что у российской промышленности сегодня есть большой запрос на компоненты мало- и среднетоннажной химии. В прошлом году РФ импортировала продукты химии на 30 млрд долларов. Более 63% пришлись на импорт из недружественных стран. Более 750 номенклатурных позиций попали в перечень наиболее критичных закупок. Более 60 зависят от закупок из недружественных стран на 100%. Среди них превалирует продукция мало- и среднетоннажной химии. В шестой пакет санкций, введенных против России, попали 79 химических продуктов, из которых 41 в России не производится. В седьмом пакете — около 200 номенклатурных позиций, 40% в России тоже не выпускаются. Она подчеркнула, что когда сегодня Минпромторг РФ делает выбор, какие проекты поддерживать, то в приоритете оказываются высокомаржинальные и высокопередельные продукты, они чаще всего и относятся к продуктам мало- и среднетоннажной химии.
— Развитие этих направлений химической промышленности крайне важно, но мы видим, что химики, даже имеющие инвестиции и возможность инвестировать, видят риск в отсутствии спроса. Создание производства химии — достаточно дорогостоящий процесс, и поэтому компании очень осторожно принимают такие решения, — констатировала Дарья Шевякина. — Мы понимаем, что нужны программы, которые позволят производителям запустить процесс, получить гарантированный спрос на начальном этапе, чтобы предприятие вышло на более-менее достаточную рентабельность. Рассчитываем, что это удастся сделать, в том числе за счет механизма комплексного научно-технологического проекта (КНТП).
Она также напомнила, что в Минпромторге РФ утвердили паспорт федерального проекта — развитие производства новых материалов мало- и среднетоннажной химии. На 2023-2024 годы на эти цели выделены 5,5 млрд рублей. 3 млрд — на НИОКРы по постановлению №1649 и 2,5 млрд — на субсидирование крупных инвестпроектов в химической промышленности с точки зрения компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам. Сейчас идет работа над увеличением финансирования программы до 10 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала, что СКТБ «Катализатор» готовится расширять производство.
Иллюстрация — скрин с заседания круглого стола
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