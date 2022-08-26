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Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России

  • 26/08/2022, 18:28
Автор:
химическая промышленность
Чтобы поддержать местных производителей из химической промышленности.

— Мы много работаем по мало- и среднетоннажной химии в зоне катализаторов. Работаем с теми, кто ее потребляет. У нас есть завод по производству малотоннажной химии. Но проблема в том, что параллельный импорт расхолаживает возможных инвесторов, — отметил в ходе круглого стола «Реинжиниринг и импортонезависимость в химической промышленности» в рамках форума «Технопром» председатель СО РАН, научный руководитель Института катализа СО РАН Валентин Пармон.

Он напомнил про опыт Ирана. После того, как в страну была полностью запрещена поставка катализаторов, она за 10 лет с нуля поставила свою промышленность.

— Как только появлялась возможность своего производства катализатора, его импорт запрещался. Почему вы не идете по этому пути? Мы уже давно работаем с Минпромторгом РФ, предлагаем принять решение о запрете импорта катализаторов, которые производятся в России, но вы до сих пор не идете на это решение, — поинтересовался он, обращаясь к представителям федерального ведомства.

Заместитель диреĸтора департамента химиĸо-технологичесĸого ĸомплеĸса и биоинженерных технологий Минпромторга России Дарья Шевякина пояснила, что она не получала ни одного такого предложения.

— Мы не отрабатывали ограничительные меры по мало- и среднетоннажной химии, в том числе катализаторов, которые начинают производится в России. Но механизмы введения различных ограничений существуют. Присылайте свои предложения, — добавила она.

Она подчеркнула, что у российской промышленности сегодня есть большой запрос на компоненты мало- и среднетоннажной химии. В прошлом году РФ импортировала продукты химии на 30 млрд долларов. Более 63% пришлись на импорт из недружественных стран. Более 750 номенклатурных позиций попали в перечень наиболее критичных закупок. Более 60 зависят от закупок из недружественных стран на 100%. Среди них превалирует продукция мало- и среднетоннажной химии. В шестой пакет санкций, введенных против России, попали 79 химических продуктов, из которых 41 в России не производится. В седьмом пакете — около 200 номенклатурных позиций, 40% в России тоже не выпускаются. Она подчеркнула, что когда сегодня Минпромторг РФ делает выбор, какие проекты поддерживать, то в приоритете оказываются высокомаржинальные и высокопередельные продукты, они чаще всего и относятся к продуктам мало- и среднетоннажной химии.

— Развитие этих направлений химической промышленности крайне важно, но мы видим, что химики, даже имеющие инвестиции и возможность инвестировать, видят риск в отсутствии спроса. Создание производства химии — достаточно дорогостоящий процесс, и поэтому компании очень осторожно принимают такие решения, — констатировала Дарья Шевякина. — Мы понимаем, что нужны программы, которые позволят производителям запустить процесс, получить гарантированный спрос на начальном этапе, чтобы предприятие вышло на более-менее достаточную рентабельность. Рассчитываем, что это удастся сделать, в том числе за счет механизма комплексного научно-технологического проекта (КНТП).

Она также напомнила, что в Минпромторге РФ утвердили паспорт федерального проекта — развитие производства новых материалов мало- и среднетоннажной химии. На 2023-2024 годы на эти цели выделены 5,5 млрд рублей. 3 млрд — на НИОКРы по постановлению №1649 и 2,5 млрд — на субсидирование крупных инвестпроектов в химической промышленности с точки зрения компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам. Сейчас идет работа над увеличением финансирования программы до 10 млрд рублей.

новости Новосибирска

СКТБ «Катализатор» настраивается на внутренний рынок

Напомним, в августе, в ходе пресс-тура, генеральный директор АО СКТБ «Катализатор» Виталий Хан сообщал, что предприятие готовится выйти на рынок с промышленным выпуском двух катализаторов. Он также констатировал, что на ряд катализаторов, ранее поступавших в страну из-за рубежа, спрос у отечественных компаний вырос в несколько раз. При этом он подчеркивал, что на разработку катализатора обычно необходимо несколько лет.

 

Ранее редакция сообщала, что СКТБ «Катализатор» готовится расширять производство. 

Иллюстрация — скрин с заседания круглого стола

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : химическая промышленность технологии Производство катализаторов импортонезависимость


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