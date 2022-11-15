Рекламодателям

ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке на дома и таунхаусы

  • 15/11/2022, 15:23
Ранее взнос был снижен при покупке квартир и апартаментов.

новости бизнесаВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки на готовые дома с земельным участком и таунхаусы, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ.

— ВТБ ранее снизил уровень первого взноса при покупке квартир и апартаментов, а сейчас — домов и таунхаусов. Это решение позволит клиентам быстрее выйти на сделку и оформить кредит по комфортным ставкам, что особенно важно сейчас, когда все торопятся  закрыть финансовые вопросы до Нового года. Несмотря на либерализацию условий жилищного кредитования, мы внимательно анализируем риск-профиль заемщиков и стараемся не допустить их закредитованности, — прокомментировала руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Наталья Никульникова.

Воспользоваться новыми условиями заемщики могут до 31 декабря 2022 года. Заемщики, получившие до этого одобрение банка, смогут переоформить заявки на новых условиях, уточнили в пресс-службе банка.

Условия по ипотеке с господдержкой ВТБ сохранил без изменений.

Напомним, ранее ВТБ объявил о запуске ипотеки полностью в цифровом формате. До конца ноября услуга станет доступна во всех регионах присутствия банка. Чтобы оформить жилищный кредит полностью дистанционно, заемщику будет достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ». Для этого потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя. В день сделки с помощью электронной подписи клиент сможет удаленно подписать документы по кредиту, договор купли-продажи, заявление на регистрацию права на приобретаемый объект. Оформление сделки в Росреестре также проходит дистанционно, без привязки к ипотечному центру банка или МФЦ.

ВТБ — один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей. Подать заявку на ипотеку клиенты могут на сайте или в приложении ВТБ для смартфонов с операционной системой Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

Фото: pexels.com — Max Vakhtbovych

196

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Спецоперация на Украине

Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
Производство на бердской обувной фабрике могут возобновить для нужд спецоперации
11/11/22 10:29

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

Виктор Толоконский, известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления, человек, для которого Новосибирск стал судьбой, — о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске установят девять новых антивандальных остановок за 3 млн рублей

15/11/2022, 15:26

В Иркутской области определились с планами по ремонту и строительству дорог

15/11/2022, 14:51

В областном бюджете пока не заложены средства на подготовку проекта развития метро

15/11/2022, 14:29

Медтехнопарк в Новосибирске хочет обанкротить один из кредиторов

15/11/2022, 14:19
Популярное

Минобрнауки предлагает выделить специалитет в отдельную ступень образования

15/11/2022, 12:18

Стало известно, куда россияне массово устремились на новогодние каникулы

14/11/2022, 16:22

Зарубежные бренды алкоголя поделились на тех, кто ушел, выжидает и остался

14/11/2022, 14:42

Новости компаний

АО «РЭС» выстраивает конструктивный диалог с малым бизнесом

15/11/2022, 15:47

Сибирский производитель электродвигателей повысит конкурентоспособность благодаря нацпроекту

15/11/2022, 12:10

Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»

15/11/2022, 10:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска