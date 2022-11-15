В Иркутской области определились с планами по ремонту и строительству дорог

Руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали меморандум о пятилетнем плане развития дорожной сети на территории региона, а также обсудили ряд отраслевых вопросов. Об этом сообщает пресс-служба «Росавтодора».

До конца 2027 года запланировано привести к нормативному состоянию 85 % дорог, входящих в опорную сеть региона, это порядка 3,9 тысячи километров федеральных и региональных трасс Иркутской области. Также в регионе запланировано строительство путепровода через железнодорожные пути на 16-м км трассы А-331 «Вилюй» и транспортной развязки на участке с 1679-го по 1681-й км трассы Р-255 «Сибирь».

В 2022 году, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в Иркутской области реализуется 127 проектов. Привести к нормативным показателям запланировано 103 объекта общей протяженностью свыше 360 км. Из них —47 участков региональных трасс и 56 участков улично-дорожной сети агломерации. Также говорили о строительстве автомобильной дороги Киренск – Казачинское на участке км 31+706 – км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области (3-й и 4-й этапы). На данный момент мощность ввода составляет 16,5 км, на 97 % объект готов к вводу в эксплуатацию.

— В ближайшие годы федеральное финансирование по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» для Иркутской области останется на прежнем уровне — это пять миллиардов рублей. Иркутская область также сохранит финансирование, таким образом общая сумма будет составлять 12 миллиардов рублей. Это позволит не снижать темпы и достигать поставленных показателей, — отметил Игорь Кобзев.

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