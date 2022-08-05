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ВТБ снизил ставки по автокредитам

  • 05/08/2022, 14:06
Вслед за пересмотром ключевой ставки ЦБ РФ ВТБ улучшил условия по всей линейке автокредитования.

новости бизнесаБазовые процентные ставки на приобретение новых машин снизились на 1,3 п.п., с пробегом — на 0,8 п.п. В рамках программы беззалогового кредитования ставки скорректировались на  0,4 п.п.

«Снижение ключевой ставки дало «зеленый свет» рынку автокредитования на улучшение условий для заемщиков, что сразу же повлияло на спрос. Восстановлению автосегмента способствует и возобновленная в середине июля государственная программа. По ней мы получили от клиентов уже более 2,5 тысяч заявок на сумму 1,7 млрд рублей, и сегодня доля программы в общем объеме выдач автокредитов ВТБ составляет 18%. Однако несмотря на улучшение ситуации, положение в сегменте автокредитования остается неустойчивым на фоне текущей экономической конъюнктуры. Давление оказывает и продолжающийся рост стоимости автомобилей вследствие усилившегося дефицита машин и нехватки комплектующих. Поэтому результаты рынка по итогам года во многом будут зависеть от преодоления  этих факторов», — прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» банка ВТБ (ПАО) Алексей Бочарников.

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты на приобретение транспортных средств. Объем сделок приблизился к 27 млрд рублей.  

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


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