Власти пытаются примирить жителей с будущим соседством мусорных комплексов

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов обсудил с депутатами Верх-Тулинского сельского совета строительство мусороперерабатывающего комплекса в селе Верх-Тула. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В сообщении подчеркивается, что преимущества строительства нового комплекса будут использованы для развития территории всего населенного пункта.

— Левобережный мусороперерабатывающий комплекс, планируемый на территории Верх-Тулинского сельского совета, станет альтернативой Левобережному (Хилокскому) полигону, который планируется закрыть на рекультивацию. Новый комплекс будет представлять собой большой высокотехнологичный завод, в котором весь поступающий мусор будет сортироваться, а около 50% должны перерабатываться, — подчеркнул министр Денис Архипов.

По его словам, планируемый комплекс будет оснащен современной линией сортировки, которая позволит отбирать из мусора полезные фракции: стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Они будут отправлены на переработку. Органические отходы, включающие остатки пищи, древесные отходы, легкую бумагу, будут перерабатываться в цехах компостирования.

— Эти цеха оборудуются системой дегазации, которая эффективно устраняет запахи. Переработка органических отходов также снизит риски возгораний отходов и привлечения грызунов и птиц. Весь производственный цикл на комплексе будет автоматизирован. При этом обслуживать оборудование, следить за безопасностью и обеспечивать производственный цикл должны не менее 400 человек. А это новые рабочие места для жителей Верх-Тулинского сельсовета, — констатировал Архипов.

Министр также подчеркнул, что к мусороперерабатывающему комплексу будет построена отдельная дорога, специализированный транспорт не станет мешать движению в населенном пункте. Кроме того, по его словам, правительство Новосибирской области рассматривает предложения по ускоренному развитию инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, чтобы вместе со строительством нового предприятия улучшить качество жизни людей.

Строительство левобережного комплекса, как и правобережного, планируется завершить в 2025 году.

Напомним, на минувшей неделе прошел сход, на котором жители населенных пунктов Новосибирского района, прилегающих к будущему новому мусорному полигону в правобережье протестовали против его строительства. В начале этой неделе активисты направили обращения в адрес президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Стоит отметить, что к месту расположения левобережного полигона у жителей окрестных населенных пунктов вопросов не возникало. Его строительство в рамках первой концессии так и не началось из-за земельных вопросов. На заседании регионального парламента в ноябре 2021 года замгубернатора Сергей Семка сообщал, что по земельному участку в Верх-Туле не хватило площади для того, чтобы правильно рассчитать и сделать поворот дороги, ведущей к месту захоронения ТКО.

Ранее при рассмотрении проекта новой концессии в региональном парламенте отмечалось, что полигон в Верх-Туле займет 86,6 га (+12%), в том числе 6,0 га — земли сельхозназначения (в том числе назначение — посадка картофеля). На полигон планируется принимать около 300 тысяч отходов в год. Объем инвестиций в полигон варьировался от 3,377 млрд рублей до 4,51 млрд. Пока речь идет о том, что власти будут разыгрывать две новые мусорные концессии вместо одной.

Первая мусорная концессия была расторгнута в мае, спустя 6 лет после заключения. Ранее редакция сообщала, что жители левобережья Новосибирска обратились к главе СК России с жалобой на левобережную свалку и кладбище.