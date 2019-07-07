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ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

  • 07/07/2019, 08:14
В рамках предложения минимальная ставка снизилась на 2 п.п. и теперь составляет от 10,7%.

ПАО Банк ВТБВТБ изменил условия программы кредитования автомобилей с пробегом «АвтоЛайт» и «АвтоЭкспресс». В рамках предложения минимальная ставка снизилась на 2 п.п. и теперь составляет от 10,7%.

Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах с полисом КАСКО по ставке от 10,7% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны при оформлении страхования жизни с дисконтом (4 п.п.) и в случае выбора «Вместо КАСКО» (3 п.п.)

— Доля кредитов на автомобили с пробегом в общем объеме продаж ВТБ за последние три года выросла до 25%. С учетом того, что данный сегмент становится все более популярным среди клиентов, мы снизили ставки по нашим продуктам и сделали покупку такого автомобиля еще более привлекательной. ВТБ ориентируется на потребности клиентов, именно поэтому мы предлагаем программу-конструктор, с помощью которой заемщики смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, КАСКО, пакет «Автолюбитель» и др., — комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО).

В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма — от 100 тыс. до 5 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости иностранного, 30% — отечественного транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных автомобилей, 7 лет – для отечественных (Lada и УАЗ). Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам пяти месяцев банк провел 40 тысяч сделок на общую сумму 30 млрд рублей. Объем портфеля на 1 июня составил 112,8 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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