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Lenovo стали самыми популярными ноутбуками в Сибири

  • 08/07/2019, 10:20
Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала продажи ноутбуков на сибирском рынке

Lenovo стали самыми популярными ноутбуками в СибириКомпания выяснила, какие «мобильные» компьютеры пользовались популярностью в 1 полугодии 2019 года.

Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в штучном выражении:

  1.  Lenovo IdeaPad 330-15AST
  2. Asus VivoBook D540MA-GQ251T
  3. Asus VivoBook 15 D540MB-GQ080T

Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в денежном выражении:

  1. Lenovo IdeaPad 330-15AST
  2. ACER Nitro 5 AN515-52-56Z7
  3. Lenovo IdeaPad 330-15IKB

— Средняя цена ноутбуков продолжает расти: этой весной она составила 36 300 рублей, что больше, чем годом ранее на 11%. Пользователи выбирают более дорогостоящие модели, предназначенные для требовательных к «железу» компьютерных игр и работы в продвинутых графических редакторах, — отметил управляющий западно-сибирским и дальневосточным филиалами объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Всего с января по июнь этого года на сибирском рынке было продано 126 тыс. ноутбуков на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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