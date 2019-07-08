Lenovo стали самыми популярными ноутбуками в Сибири

Компания выяснила, какие «мобильные» компьютеры пользовались популярностью в 1 полугодии 2019 года.
Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в штучном выражении:
Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в денежном выражении:
— Средняя цена ноутбуков продолжает расти: этой весной она составила 36 300 рублей, что больше, чем годом ранее на 11%. Пользователи выбирают более дорогостоящие модели, предназначенные для требовательных к «железу» компьютерных игр и работы в продвинутых графических редакторах, — отметил управляющий западно-сибирским и дальневосточным филиалами объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.
Всего с января по июнь этого года на сибирском рынке было продано 126 тыс. ноутбуков на общую сумму 4,6 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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