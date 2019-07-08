Lenovo стали самыми популярными ноутбуками в Сибири

Компания выяснила, какие «мобильные» компьютеры пользовались популярностью в 1 полугодии 2019 года.

Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в штучном выражении:

Lenovo IdeaPad 330-15AST Asus VivoBook D540MA-GQ251T Asus VivoBook 15 D540MB-GQ080T

Топ-3 наиболее популярных ноутбуков в денежном выражении:

Lenovo IdeaPad 330-15AST ACER Nitro 5 AN515-52-56Z7 Lenovo IdeaPad 330-15IKB

— Средняя цена ноутбуков продолжает расти: этой весной она составила 36 300 рублей, что больше, чем годом ранее на 11%. Пользователи выбирают более дорогостоящие модели, предназначенные для требовательных к «железу» компьютерных игр и работы в продвинутых графических редакторах, — отметил управляющий западно-сибирским и дальневосточным филиалами объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Всего с января по июнь этого года на сибирском рынке было продано 126 тыс. ноутбуков на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой компании