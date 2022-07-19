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ВТБ: спрос на розничные кредиты в июне вырос в 1,5 раза

  • 19/07/2022, 17:33
В июне россияне оформили в ВТБ 107 тысяч розничных кредитов почти на 130 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за май.

Новости бизнесаБанк прогнозирует дальнейший рост спроса с учетом сезонного фактора и снижения ставок по кредитам для физлиц. При этом ожидать восстановления кредитной активности россиян до уровня 2021 года пока преждевременно. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Всего за первое полугодие 2022 года ВТБ предоставил клиентам 537 тыс. розничных кредитов на сумму 713 млрд рублей, из которых почти 432 млрд пришлись на ипотеку, 254 млрд – кредиты наличными и 27 млрд – автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 4,77 трлн рублей.

В июне активный рост показали все розничные кредиты банка. Ипотека заняла около 60% всех продаж – 76,6 млрд рублей, что на 60% выше майского результата. Продажи кредитов наличными приблизились к 45 млрд рублей, что более чем на треть превышает показатель месяцем ранее. В автокредитовании выдачи увеличились почти на 60% и составили 6,3 млрд рублей. Большим спросом у населения пользуются также кредитные карты, портфель которых с начала года вырос на 13%, до рекордных 150 млрд рублей.

«Стабилизация экономической ситуации позволила избежать длительной стагнации кредитного рынка, и уже в июне мы зафиксировали резкий рост выдач относительно мая. В первую очередь, восстанавливается активность ипотечных заемщиков – их серьезно поддержали госпрограммы. Динамика спроса на беззалоговые кредиты пока меньше, но и здесь мы рассчитываем на сезонный фактор, связанный с высокой потребительской активностью летом-осенью. Тем не менее, восстановления розничного рынка до уровня 2021 г. мы не ожидаем. Более реалистичным является повторение продаж 2019-2020 гг., но для этого потребуется дальнейшее снижение ключевой ставки, а также возможные послабления ЦБ для полноценного роста рынка потребкредитов. Пока в этом году население в большей степени выбирает сберегательную модель поведения», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что увеличивая объемы финансирования населения, банк уделяет повышенное внимание долговой нагрузке клиентов, чтобы не допустить излишней закредитованности в текущей экономической ситуации. Дополнительной мерой поддержки заемщиков являются кредитные каникулы: как государственные, так и собственные программы банка. С марта 2022 года ВТБ предоставил клиентам каникулы по кредитам на сумму 115 млрд рублей. На государственные каникулы спрос по-прежнему вдвое ниже, чем в первые волны пандемии. За 2022 год ВТБ оформил их на 15,1 млрд рублей.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : розничные кредиты ВТБ


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