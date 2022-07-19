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ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году могут превысить 4,5 трлн рублей

  • 19/07/2022, 17:46
новости бизнеса
По прогнозам ВТБ, во втором полугодии российские банки могут выдать по ипотеке 2,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит результат января-июня.

В результате объем продаж жилищных кредитов в 2022 году превысит 4,5 трлн рублей. Такой результат будет ниже, чем в прошлом году, но превысит уровень «пандемийного» 2020 года. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Рекордно высокие ставки по кредитам в марте-апреле повлияли на сокращение объема ипотечных сделок в первом полугодии. Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, снижение ставок по кредитам и улучшение условий господдержки поддержали объем продаж. В результате за январь – июнь россияне оформили ипотеку на сумму свыше 1,8 трлн рублей.

Во втором полугодии ключевым фактором роста рынка станет улучшение условий кредитования. Снижение средних ставок по банковским программам до уровня начала года позволит нарастить выдачи на вторичном рынке недвижимости, где сегодня совершается большая часть сделок купли-продажи. В сегменте первичного жилья льготная ставка по господдержке позволит нарастить продажи на 35%. Дополнительным фактором станет коррекция цен на недвижимость. По данным ВТБ, за последние 1,5 месяца они снизились в среднем более, чем на 2%, даже без учета дополнительных дисконтов от застройщиков.

«В этом году рынок ипотеки не сможет показать очередного рекорда продаж из-за сокращения числа сделок весной. По нашим оценкам, выдачи могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей. Тем не менее, ипотечный рынок пока далек от насыщения – по данным ВЦИОМ, в улучшении жилищных условий нуждается 37% российских семей. Учитывая национальные цели – нарастить к 2030 году объем жилищного строительства до 120 млн квадратных метров и улучшать условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно, – мы рассчитываем на дальнейший рост активности заемщиков и сезонный фактор. По нашим прогнозам, второе полугодие может показать прирост продаж ипотеки примерно в 1,5 раза относительно первого, что позволит рынку улучшить результат «пандемийного» 2020 года в пределах 10%. При этом размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что росту продаж ипотеки будет способствовать развитие дополнительных сегментов кредитования, в частности, ИЖС.

«Мы фиксируем стабильный рост интереса заемщиков к загородной недвижимости. В прошлом году объем ИЖС, введенного в эксплуатацию, впервые превысил многоквартирное строительство. В этом году наблюдается схожая динамика: рынок частных домов растет более чем в два раза быстрее многоквартирных. Схожую динамику мы видим и по своим продажам: за первое полугодие более трех тысяч заемщиков оформили в ВТБ кредиты на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос в 1,5 раза», – подчеркнул Анатолий Печатников.

Фото: pixabay.com

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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