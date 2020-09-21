ВТБ удвоил максимальную сумму беззалогового автокредита по двум документам

Программа «Беззалоговый автокредит» распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту транспортного средства, а также моторизированную технику: мотоциклы, снегоходы, квадроциклы и т.д. Кредит оформляется без первоначального взноса на сумму от 100 тысяч до 1,5 млн рублей, при этом нет необходимости оформления КАСКО и передачи автомобиля в залог банку. При оформлении займа на сумму до 1 млн рублей потребуется минимальный пакет документов без подтверждения дохода и занятости (паспорт и второй документ). Срок кредитования составляет от одного года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут.

— Осенью рынок автокредитования традиционно растет. На старте нового сезона мы решили улучшить условия по одному из самых универсальных продуктов нашей линейки – беззалоговому автокредиту, который можно оформить как для покупки нового авто, так и авто с пробегом всего по двум документам, — прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ (ПАО).

Минимальная ставка по беззалоговому кредиту составляет 8,4% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0,5-1 п.п. для зарплатных клиентов. Подать заявку на кредит можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.

Фото: пресс-служба банка