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ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров

  • 30/06/2022, 16:06
ВТБ с 1 июля упрощает начисление процентов по текущему счету для клиентов старшего поколения.

Новости бизнесаВсем, кто получает пенсию на карту ВТБ, банк будет ежемесячно начислять повышенный процент годовых на остаток по счету без дополнительных условий.

Повышенную доходность по счету будут получать все клиенты, пенсия которых зачисляется на карту ВТБ. При это пенсионерам не потребуется выполнять никаких дополнительных условий, в том числе совершать транзакции в торговых точках.

Кроме того, ВТБ сохраняет другие преимущества для получателей пенсии в банке – бесплатную страховку счетов и карт на случай мошеннических действий и бескомиссионное снятие наличных в сторонних банкоматах.

«Концепция семейного капитала ВТБ предполагает создание простых и удобных сервисов для всех членов семьи, а также поддержку клиентов на всех жизненных этапах. Пенсионерам бывает непросто разобраться в банковских продуктах, открыть вклад или накопительный счет. Поэтому мы оказываем финансовую помощь старшему поколению в виде повышенной доходности по обычному счету без дополнительных условий по транзакционной активности: пенсионеры будут получать доход по карте, сопоставимый с доходностью по вкладам, и при этом иметь возможность максимально гибко управлять деньгами. И эти преимущества получат сотни тысяч наших клиентов: число тех, кто доверяет нам получение пенсии, стабильно растет», – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ (ПАО).

Стратегия развития «семейного капитала» направлена на адресную поддержку населения и объединяет комплекс продуктов и сервисов ВТБ, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот. Банк предлагает финансовые и нематериальные меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения. Среди них — льготные условия по ипотеке, бесплатная страховка детей на случай онкологии, повышенная доходность по счету и цифровые сервисы для распоряжения маткапиталом, оформления налоговых вычетов и подачи заявок на соцвыплаты от государства.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : пенсии начисления ВТБ


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