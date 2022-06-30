Рекламодателям

Новосибирский изготовитель кирпичей увеличил скорость производства и на треть повысил зарплаты сотрудникам

  • 30/06/2022, 15:45
Кирпичный завод «Ликолор» подвел итоги полугодового этапа реализации национального проекта «Производительность труда».

новости бизнесаПредприятие реализует проект при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК). Заводу удалось увеличить скорость изготовления кирпича на 5%, что обеспечило получение дополнительной выручки и повышение заработной платы сотрудникам на 30%.

Кирпич, произведенный на заводе, используется для строительства жилых комплексов, школ, детских садов не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке, Казахстане, Монголии. У предприятия единая линия производства: при помощи переналадки оборудования на ней изготавливают несколько десятков видов кирпичей. Производство работает круглосуточно, в нем задействованы 107 человек.

«Причиной вступления предприятия стали поиск решений задач, которые перед предприятием поставил собственник, и сложившаяся на рынке строительных материалов ситуация. Ответом на вызовы рыночной ситуации и амбициозные задачи собственника может стать только современное предприятие, обеспеченное не только современным оборудованием, но и обученным, замотивированным персоналом», – говорит руководитель кирпичного завода «Ликолор» Александр Портнов.

На выбранной линии по изготовлению кирпича сотрудники предприятия совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) оптимизировали текущий производственный процесс: проводили картирование потока, выявляли проблемные места и находили решения по их устранению, проводили хронометраж и внедряли улучшения. Сотрудники завода прошли обучение, также появились три внутренних тренера по бережливому производству, которые сейчас обучают работников других подразделений предприятия.

«Диагностика потока выявила, что печь для обжига работает медленнее своих возможностей, предусмотренных проектом. Поэтому мы разработали калькулятор производительности: он позволяет рассчитать темп работы смены и время, когда определенные участки могут сделать перерыв для ремонта и замены оборудования. Также работниками предприятия был создан склад двигателей с зоной ремонта, отрегулирована работа вентиляции печи и установлены нормативы по переналадке оборудования», – рассказал руководитель проекта АНО «ФЦК» Михаил Сахаров.

Благодаря росту производительности на 5% предприятие получило дополнительную выручку и смогло использовать часть средств для повышения заработной платы сотрудникам.

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО

547

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производство нацпроекты АИР


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Снижение цен на стройматериалы снова приведет к пересмотру ПСД?

30/06/2022, 18:30

За 1,5 месяца заявки на льготную ипотеку в Новосибирске подали 380 IT-специалистов

30/06/2022, 17:58

Александр Аксененко: систему «Честный знак» придется корректировать в «ручном режиме»

30/06/2022, 17:52

В Толмачево растет пассажиропоток

30/06/2022, 17:45
Популярное

Выбросил мусор — лишился машины

30/06/2022, 16:45

Пара доллар/рубль обновила многолетние минимумы, достигнув уровня вблизи 50 рублей

30/06/2022, 10:50

В России навоз станет собственностью граждан

29/06/2022, 16:46

Новости компаний

Банк «Левобережный» дарит руководителям компаний комплимент за торговый терминал

30/06/2022, 17:56

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

30/06/2022, 16:19

ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров

30/06/2022, 16:06

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска