Новосибирский изготовитель кирпичей увеличил скорость производства и на треть повысил зарплаты сотрудникам

Предприятие реализует проект при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК). Заводу удалось увеличить скорость изготовления кирпича на 5%, что обеспечило получение дополнительной выручки и повышение заработной платы сотрудникам на 30%.

Кирпич, произведенный на заводе, используется для строительства жилых комплексов, школ, детских садов не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке, Казахстане, Монголии. У предприятия единая линия производства: при помощи переналадки оборудования на ней изготавливают несколько десятков видов кирпичей. Производство работает круглосуточно, в нем задействованы 107 человек.

«Причиной вступления предприятия стали поиск решений задач, которые перед предприятием поставил собственник, и сложившаяся на рынке строительных материалов ситуация. Ответом на вызовы рыночной ситуации и амбициозные задачи собственника может стать только современное предприятие, обеспеченное не только современным оборудованием, но и обученным, замотивированным персоналом», – говорит руководитель кирпичного завода «Ликолор» Александр Портнов.

На выбранной линии по изготовлению кирпича сотрудники предприятия совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) оптимизировали текущий производственный процесс: проводили картирование потока, выявляли проблемные места и находили решения по их устранению, проводили хронометраж и внедряли улучшения. Сотрудники завода прошли обучение, также появились три внутренних тренера по бережливому производству, которые сейчас обучают работников других подразделений предприятия.

«Диагностика потока выявила, что печь для обжига работает медленнее своих возможностей, предусмотренных проектом. Поэтому мы разработали калькулятор производительности: он позволяет рассчитать темп работы смены и время, когда определенные участки могут сделать перерыв для ремонта и замены оборудования. Также работниками предприятия был создан склад двигателей с зоной ремонта, отрегулирована работа вентиляции печи и установлены нормативы по переналадке оборудования», – рассказал руководитель проекта АНО «ФЦК» Михаил Сахаров.

Благодаря росту производительности на 5% предприятие получило дополнительную выручку и смогло использовать часть средств для повышения заработной платы сотрудникам.