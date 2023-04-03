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ВТБ узнал средний размер вкладов пенсионеров

  • 03/04/2023, 11:56
ВТБ проанализировал финансовое поведение клиентов, получающих пенсионные выплаты на карту банка (сегодня это более миллиона человек).

новости бизнесаПочти половина таких клиентов открыли депозит или накопительный счет, на которых в среднем они хранят 1,7 млн и 460 тысяч рублей соответственно.

Средний возраст женщин, которым зачисляется пенсия в ВТБ, достиг 58 лет, у мужчин – 61,8 года. Большинство клиентов-пенсионеров проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Иркутской и Челябинской областях.

На протяжении последних лет они всё активнее пользуются онлайн-банкингом. Сегодня около 75% клиентов, получающих пенсию, проводят регулярные операции в приложении ВТБ или интернет-банке, например, оплачивают услуги ЖКХ и совершают переводы.

В прошлом году число клиентов, которые начали получать пенсию на карту ВТБ, выросло в 1,5 раза. Наибольший рост (больше, чем вдвое) показали клиенты из Чеченской республики, а также Калужской (+81%), Астраханской и Рязанской (+77%) и Тамбовской (+70%) областей.

«Сегодня среди пенсионеров растёт интерес к цифровым сервисам, поэтому меняется тренд их взаимодействия с банками: вместо посещения офисов они решают повседневные финансовые вопросы в онлайн-режиме. Для своих сбережений они активно ищут способы преумножения средств и все чаще выбирают для этого вклады, при этом все чаще открывают их дистанционно. Особую роль для людей старшего поколения играет полноценный сервис контроля за расходами, в том числе – платежами за услуги. В будущем мы ожидаем, что рынок начнут занимать пакетные предложения, когда в одной экосистеме пенсионеры смогут совершать различные операции и пользоваться максимальным набором повседневных финансовых и нефинансовых сервисов», – комментирует Елена Нестеренко, заместитель начальника управления «Старшее поколение» ВТБ.

В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает различную финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка. Например, банк за свой счёт выплачивает каждому новому клиенту, который переведет пенсию в ВТБ и получит первое зачисление с 13 марта по 31 мая, 2 тысячи рублей материальной помощи. Также клиентам-пенсионерам начисляется 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей, они могут без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и получать кешбэк 2% от стоимости покупок в аптеках. Кроме этого, в ВТБ можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии через ВТБ Онлайн или картой банка в банкомате ВТБ. Средства на счетах пенсионеров банк страхует от мошенничества бесплатно.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ вклады


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