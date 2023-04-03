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Бизнес может пострадать от продления условий беспошлинного ввоза в Россию товаров стоимостью до 1 тысячи евро

  • 03/04/2023, 12:38
Автор:
беспошлинный ввоз товаров
Ряд ретейлеров высказались за то, чтобы вернуть прежние условия для сохранения конкуренции.

До 1 октября продлено действие порога стоимости 1 тыс. евро для беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров, приобретаемых для собственного пользования в интернет–магазинах, весом до 31 кг.

По словам доцента кафедры финансов СПбГЭУ Дмитрия Жилюка, высокий порог введён с целью насыщения отечественного рынка импортными товарами, ушедшими из официальных каналов распространения. На этом фоне развивается челночный бизнес: граждане и бизнес ввозят товары по каналам индивидуального ввоза, которые не подпадают ни под какие санкции, передает издание «Деловой Петербург».

Ещё в начале марта несколько ретейлеров написали письмо с просьбой вернуть беспошлинный порог для физлиц на прежний уровень в размере 200 евро. Они считают, что, поскольку цель этой меры уже достигнута и дефицита товаров на рынке нет, вернуть прежние условия важно для сохранения конкуренции.

Однако в «Яндекс.Маркете» поддержали решение ЕЭК по продлению порога беспошлинного ввоза товаров, так как в компании уверены, что это позволит обеспечить стабильную работу товарного рынка в условиях продолжающихся изменений логистических цепочек.

По словам президента АКИТ Артёма Соколова, разные бизнес–модели на торговом рынке по–разному реагируют на изменения порога беспошлинного ввоза. Так, снижение или обнуление порога беспошлинного ввоза товаров создаёт позитивные условия для развития локальных бизнес–моделей, активного развития внутреннего производства, повышения налоговых поступлений.

— Высокий порог беспошлинного ввоза стимулирует зарубежных производителей из Китая, Турции и других стран начинать выходить на рынок РФ, развивать сервисы доставки товаров из–за рубежа. Вместе с тем при сохранении высокого порога наиболее острой является проблема конкуренции в категории электроники и бытовой техники, где товары являются аналогичными, но импортируются с разными налоговыми режимами, — поясняет Артем Соколов.

Специалист при этом уточнил, что размер порога беспошлинного ввоза в 1 тыс. евро сохранил спрос на покупки в зарубежных интернет–магазинах, но по причине отсутствия возможности прямой оплаты таких товаров российскими банковскими картами объём трансграничной торговли значительно снизился.

Артём Соколов подчёркивает, что сумма покупок на зарубежных площадках в 2021 году, когда порог был 200 евро, составила почти 477 млрд рублей, а доля трансграничной торговли в общем объёме — 13%. За 2022 год, при пороге 1 тыс. евро, сумма покупок сократилась до 177 млрд рублей, а доля — до 3,6%.

Ранее редакция сообщала, что маркетплейсы могут вывести из-под ограничений на антимонопольные проверки.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Экономика Финансы Бизнес

Регионы: Россия

Теги : финансы прибыль бизнес беспошлинный ввоз товаров


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