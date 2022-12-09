Рекламодателям

ВТБ в 2022 году направил почти 3 млрд рублей на поддержку семей

  • 09/12/2022, 12:18
За январь-ноябрь этого года ВТБ направил на реализацию собственных социальных программ около 3 млрд рублей. Банк оказывает поддержку семьям в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал».

новости компанийСемьям с детьми

С начала года ВТБ направил почти 300 млн рублей на поддержку семей с детьми. В том числе банк дополнительно перечислил более 220 млн рублей семьям, получившим на карту ВТБ федеральные детские выплаты, в том числе новые выплаты на ребенка в возрасте 8-17 лет. Кроме того, благодаря поддержке банка только за этот год 1,2 тыс. многодетных семей сэкономили на ипотечных платежах около 50 млн рублей.

Также ВТБ за свой счет оформлял страховки для детей и их родителей. Более 50 тыс. детей получили от банка финансовую защиту на случай критических заболеваний либо от травм на время летнего отдыха по госпрограмме. Тех, кто впервые получил детские пособия на карту банка, ВТБ бесплатно застраховал от действий мошенников – на эти цели банк направил 30 млн рублей из собственных средств. Осенью при покупке туров в рамках госпрограммы туристического кешбэка ВТБ за свой счет оформлял страховку от несчастных случаев для всей семьи на время путешествия.

Старшему поколению

Клиентам, получающим пенсионные выплаты на карту ВТБ, банк оказывает финансовую помощь и ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей. С начала года выплаты дополнительного процента составили 1,7 млрд рублей. Банк также поддержал клиентов старшего поколения, которые перевели зачисление пенсии на карту ВТБ, единовременными выплатами почти на 900 млн рублей. Также ВТБ за свой счет оформил страховки карт пенсионеров от мошенников.

Общий объем помощи старшему поколению за год — около 2,6 млрд рублей.

Семейный капитал

«Сегодня ВТБ – активный участник системы социальной поддержки. Мы создаем сервисы и обеспечиваем инфраструктуру для бесперебойного и надежного доступа к государственным услугам для наших клиентов. Через онлайн-сервисы банка можно зарегистрироваться на Госуслугах, оформить налоговый вычет и получение пенсии, подать заявление на распоряжение материнским капиталом и узнать о положенных выплатах. При этом с 2021 года мы развиваем собственные программы помощи клиентам, и с учетом процентов по счету для пенсионеров суммарно уже направили на эту инициативу почти 5 млрд рублей. В следующем году семейный капитал останется одним из основных стратегических приоритетов ВТБ», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ запустил стратегию семейного капитала в июне 2022 года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.

Фото: ru.freepik.com

426

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : поддержка семей ВТБ


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

У бывшего томского вице-губернатора арестовали имущество на 270 млн. рублей

09/12/2022, 15:03

Как убедить собеседника пойти вам навстречу

09/12/2022, 14:37

В Новосибирске загрязнение воздуха составило 7 баллов

09/12/2022, 13:58

Инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков

09/12/2022, 13:43
Популярное

«Вконтакте» снова не работает

09/12/2022, 12:58

МВД запретило надевать наручники и кандалы на женщин и детей

09/12/2022, 12:32

Сервис поиска работы HeadHunter теперь обязан передавать данные о своих пользователях в ФСБ

09/12/2022, 10:49

Новости компаний

Сибирякам дарят кешбэк до 100 000 рублей за покупки по кредитной карте

09/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» в юанях

09/12/2022, 10:55

Банк Уралсиб провел интеллектуальную игру для студентов вузов Новосибирска

09/12/2022, 10:53

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска