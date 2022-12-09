Сибирякам дарят кешбэк до 100 000 рублей за покупки по кредитной карте

Победители получат выигрыш уже в январе. Для участия в акции нужно активно пользоваться кредиткой банка. Учитываться будут все операции — оплата, снятие и перевод денежных средств, в том числе с помощью Системы быстрых платежей и QR-кода. К примеру, вы можете купить подарки для родных и близких, продукты на новогодний стол и заработать за это кешбэк живыми деньгами. Его можно потратить на все, что вы хотите.

При выполнении условий акции банк начислит победителям кешбэк в общей сумме 300 000 рублей:

1 приз в размере 100 000 рублей — за траты в декабре на сумму более 100 000 рублей;

2 приза по 50 000 рублей — за операции от 50 001 до 100 000 рублей;

4 приза по 25 000 рублей — за операции от 25 001 до 50 000 рублей.

Если участник акции не подключен к программе лояльности банка, то нужно подать заявление на получение кешбэка в мобильном приложении BL-Online. При возникновении вопросов обращайтесь в единую справочную службу банка по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Еще нет кредитной карты? Оставьте заявку на ее получение на сайте, в BL-Online или по телефону 8-800-3333-555. Также карту можно моментально получить при обращении в любой офис Банка «Левобережный».

Участвуйте в акции «Новогодний беспредел-кешбэк 300 000 рублей!» и побеждайте. Желаем удачи! Ознакомиться с правилами акции можно на сайте банка.

Акция проходит с 01.12.2022 по 31.12.2022. Учитываются любые операции (расчеты/снятие наличных/переводы денежных средств, в том числе через СБП или QR-код) с использованием кредитной карты банка и/или со счета «Кредитный», кроме отмененных/возвращенных операций, совершенные в период действия акции.

Кешбэк начисляется участникам при выполнении ими в совокупности следующих условий: кредитная карта зарегистрирована в программе лояльности; совершено раньше других участников акции максимальное количество операций по кредитной карте или счету «Кредитный», при общей сумме операций от 25 001 руб. Для расчета кешбэка и количества операций банковские карты клиента не суммируются. Кешбэк начисляется на расчетный счет клиента в банке, не связанный с кредитной картой. В случае отсутствия у клиента такого счета кешбэк выплачивается другому участнику. Начисление и выплата кешбэка производится до 17.01.2023. Банк является налоговым агентом и при выплате денежного приза удерживает НДФЛ по ставке 13%.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343