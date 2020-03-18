ВТБ в Новосибирской области на четверть нарастил портфель привлеченных средств

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области увеличился на 14% и составил 133,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 19% и по итогам года составил 98,2 млрд рублей. Из них на ипотечные кредиты приходится 63,2 млрд рублей (+26%), кредиты наличными — 30,6 млрд рублей (+10%). За отчетный период ВТБ в Новосибирской области выдал 12,5 тысяч жилищных кредитов на сумму более 26 млрд рублей, что на 2% больше, чем в 2018 году. Ипотечные займы составили 61% общего объема выдач розничных кредитных продуктов. Портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов на отчетную дату увеличился на 22%, до 71 млрд рублей.

По итогам 2019 года кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области превысил 35,1 млрд рублей. При этом, портфель кредитов среднему и малому бизнесу за год вырос на 6% и составил 24,4 млрд рублей. В отраслевой структуре портфеля СМБ по-прежнему, наибольший объем приходится на компании сферы торговли (36%). На 5% возросла доля кредитов, предоставленных предприятиям пищевой промышленности и сельского хозяйства – на них приходится пятая часть портфеля. Далее следуют компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (16%). Портфель привлеченных средств юридических лиц увеличился на 29% до 31,3 млрд рублей.

— Последовательная реализация принятых банком стратегических приоритетов развития позволяет обеспечить для наших клиентов максимально доступ к современным высокотехнологичным финансовым услугам, большинство из которых доступны в дистанционных каналах. ВТБ обладает развитой инфраструктурой и качественной экспертизой, которую мы накопили благодаря работе с предприятиями различных отраслей экономики. Это дает нам возможность оказывать профессиональную поддержку бизнесу как по сложным продуктам, так и по самому широкому перечню вопросов. В 2019 году мы продолжили развивать сеть точек обслуживания и открыли 4 офиса банка на территории области, — отметил управляющий ПАО «Банк ВТБ» в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

Фото: пресс-служба банка