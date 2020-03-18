Школьные каникулы могут продлить до 12 апреля

Каникулы в школах России из-за распространения коронавируса продлятся до 12 апреля, для учеников будет организовано дистанционное обучение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время заседания совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора, трансляция которого велась в YouTube.

— С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка и дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы, — сказал Кравцов.

По словам министра, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам, чтобы дети могли иметь возможность при необходимости получать образование и не выпадать из образовательного процесса.

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