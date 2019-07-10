ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки на треть

По сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года рост в количественном выражении составил 30%, в объеме выданных средств – 37%.

Средняя сумма ипотечного кредита за период с января по май 2019 года превысила 2 млн рублей, 65% займов приходится на готовое жилье.

Доля ВТБ (ПАО) на рынке ипотеки Новосибирской области составила 40%, увеличившись по сравнению с данными прошлого года на 13 п.п.

— Рынок сохранил позитивный импульс даже после корректировки ставок в начале года, — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Станислав Могильников. — Спрос стимулируют партнерские программы с застройщиками и агентствами недвижимости, снижение ставки при покупке жилья с большим метражом, льготы для зарплатных клиентов, господдержка для семей с детьми. По нашим прогнозам, ипотека останется одним из драйверов розничного кредитования в этом году. В планах банка на 2019 год — увеличение количества и объема выдачи ипотеки в регионе в среднем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Фото: пресс-служба банка