Альфа-Банк открыл новое отделение в центральном районе Новосибирска

В Новосибирске состоялось торжественное открытие отделения Альфа-Банка. Обновленный офис разместился в центральном районе города рядом ТЦ «Галерея Новосибирск» по адресу ул. Мичурина, д. 23

Новая площадка оформлена в современном стиле в традиционных для Альфа-Банка бело-красных тонах. В отделении действует электронная система управлению очередью, оборудованы удобные зоны ожидания, есть возможность выйти в интернет через wi-fi. Клиентам доступна круглосуточная зона самообслуживания, где два банкомата оборудованы функцией самоинкасации. Также здесь можно самостоятельно совершить все необходимые платежи — перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие/внесение денежных средств и другие услуги.

— Для нас крайне важно комфортное расположение наших офисов как для клиентов, так и сотрудников, поэтому мы расширяем инфраструктуру нашей сети в тех районах города, где есть удобная транспортная развязка, находится большое количество торговых и офисных центров, — говорит Андрей Фишер, региональный управляющий Филиалом «Новосибирский» АО «Альфа-Банка».

В новом офисе розничные клиенты могут оформить вклады и кредиты, открыть банковские карты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение.

Компаниям и предпринимателям банк предлагает открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса, подключить мобильное приложение и протестировать его на месте. Кроме того, компаниям доступны такие нефинансовые сервисы, как юридическая поддержка при открытии бизнеса, сопровождение в сфере бухгалтерского и налогового учета.

Для физических лиц отделение открыто с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 18:00. Юридические лица могут воспользоваться услугами банка с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Фото предоставлено пресс-службой компании